Školní obědy se mění. Nová vyhláška přináší víc celozrnných potravin a méně soli
Se začátkem školního roku začala pro jídelny platit nová vyhláška. Počítá například s tím, že by žáci a studenti neměli dostávat jídla, kde je příliš soli. Jídelny teď mají roční přechodné období, během nějž se mají na vyhlášku připravit. „Zas tak velká změna to není. Přechodné období je dostatečné na to, aby si nový systém zažily,“ říká host Radiožurnálu, výkonný ředitel asociace školních jídelen Karel Jahoda.
Kolem vyhlášky se objevilo poměrně hodně mýtů a také polopravd. Jde o opravdu tak zásadní změnu pro školní jídelny?
Řekl jste to správně, spousta mýtů a polopravd. Zas tak velká změna pro školní jídelny to není. Pro školy, jež byly zapojené v iniciativách jako Zdravá školní jídelna, Máme to na talíři a dalších programech Státního zdravotního ústavu, nejde o nic zásadního.
Není to žádná revoluce. Nová vyhláška jen posiluje to, co už mnohé jídelny dělají, uklidňuje Karel Jahoda, výkonný ředitel Asociace školních jídelen
Jsou jídelny na změnu připravené? Co jim dělá největší problém?
Mezi jídelnami nejvíce rezonoval větší výskyt luštěnin, nově zastoupené celozrnné potraviny a více ryb. Myslím si ale, že je to zvládnutelné a teprve čas ukáže, co je ve vyhlášce proveditelné, a co ne. Momentálně je velmi složité odhadnout, jakým způsobem se k tomu školní jídelny postaví a co z toho nakonec vznikne. Jak jsem již zmiňoval, školní jídelny, co byly zařazené do programů, jsou nachystané a žádné problémy u nich nenastaly.
Podle vychovatelky Aleny ze školy v Přibyslavi děti nové potraviny odmítají, protože je neznají. Je to častý problém?
Je to jeden ze zásadních problémů. Dítě si přináší návyky z prostředí, v němž vyrůstá, takže pokud jídla nezná, a priori je odmítá. Školní jídelny, respektive stát, se tím nesmí nechat odradit. Musí jít příkladem a tato jídla nabízet, protože jak říkají odborníci ze Státního zdravotního ústavu, jde tu o zdraví dětí a to je na prvním místě. Ryby, pšenice, bulgur a další, řekněme nové potraviny v rodinách moc nevaří. Proto je nutné o těchto surovinách mluvit a malým strávníkům je podávat přívětivější formou, aby si na ně zvykli a chtěli je konzumovat.
Školní jídelny mají na to, aby začaly vařit podle nové vyhlášky, ještě rok. Víte aspoň rámcově, kolik jich takové obědy připravuje už teď?
Přesné číslo vám bohužel neřeknu. Přechodné období je podle mě dostatečné na to, aby si jídelny nový systém zažily. Jak jsem již zmínil, vyhláška nepředstavuje zásadní změnu. Důležité je také, aby softwarové firmy na základně nové vyhlášky upgradovaly své programy, a teprve potom ji mohou jídelny aplikovat.
Zdraží školní obědy kvůli této změně nebo ne?
Některé školní jídelny budou na začátku školního roku zdražovat nezávisle na vyhlášce. Cenotvorba nových jídel záleží na jednotlivých jídelnách. Zda se nová vyhláška do zvednutí cen propíše, uvidíme za půl roku, možná za rok. Nyní je předčasné to nějak hodnotit.