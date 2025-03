Školní stravování je často lepší než v českých rodinách, konstatuje odbornice na zdravou výživu

Nová vyhláška o školním stravování přinese dětem na talíř méně masa, ale zato více ryb, zeleniny nebo luštěnin. A k pití vodu. „Dodnes používaný spotřební koš vycházel z výživových doporučení z roku 1993. V té době ale nebylo na trhu tolik potravin jako dnes,” vysvětluje odbornice na zdravou výživu Miroslava Zemanová, která přednáší na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Praha 6:44 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České školní jídelny se řídí desítky let starou vyhláškou o školním stravování | Zdroj: Shutterstock

České školní jídelny se řídí desítky let starou vyhláškou o školním stravování. Ta v rámci tzv. spotřebního koše stanovuje, z jakých potravin školákům vařit. Od září ale začne platit nová vyhláška.

„Dodnes používaný spotřební koš vycházel z výživových doporučení z roku 1993. V té době ale nebylo na trhu tolik potravin jako dnes. S novou vyhláškou se začne mnohem více řešit, z čeho se vůbec vaří,” přibližuje aktuální situaci odbornice na zdravou výživu.

Jak ale upozorňuje, školní stravování není automatické – je to výsada. „V takovém rozsahu, jako je to v České republice, mají stravování ve školách v podstatě jen na Slovensku. V jiných zemích je školní stravování pouze některé dny v týdnu, nebo se děti stravují povětšinou smaženým jídlem,” uvádí.

Na čem může podle ní nová vyhláška pohořet? „Na ochotě lidí – a to nejen těch, kteří jídlo připravují, ale i konzumentů. Nový jídelníček může být těžké sestavit, přednést ho kuchařkám, vyučujícím, dětem i rodičům. Mnoho vedoucích jídelen se často ptá, jak podle nových norem mají vařit tak, aby to dětem chutnalo. My ale jen hlídáme nutriční hodnoty jídel. Jaká jídla bude vařit každá jídelna, to už je na té které instituci,” dodává Miroslava Zemanová.

Jak je na tom vzdělávání kuchařského personálu? Jaký je rozdíl mezi českým školním stravováním a slovenským? A zůstanou v českých jídelnách tradiční sladká jídla? To a mnohem více se dozvíte ve výše přiloženém audiozáznamu.