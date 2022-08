Začalo vinobraní, do lisu jdou první burčáky. Podle vinařů slunné počasí vínu přálo, ale mohlo víc pršet

Zdeněk Habrovanský ze Šlechtitelské stanice vinařské právě odstřihl první střapce hroznů a symbolicky tak odstartoval vinobraní v Polešovicích. „Každým rokem kolem 16. srpna začínáme sklizeň o druhy, které jsou ve skleníku,“ říká pro zlínský rozhlas.

„Je tu jedna Paula, Royal, máme tu i Olšavu. Protože to napíchávají vosy, které jsou tady ve velkém kvantu, tak musíme být rychlejší než ony,“ popisuje.

„V tomto čase máme vždy první burčák. Je barvy do červena, do fialova, ale prostě je to první burčák. Budou potom otevřené sklepy, kam přijde spousta lidí a lidi ho ocení,“ očekává Habrovanský.

První připravené bedny už jsou plné. „Lis máme připravený. Já počítám, že nasbíráme alespoň 250, možná 300 kilogramů. Uvidíme. Půjdou odzrnit, do lisu, vylisují se, dnes se nechají odkalit a zítra se rozkvasí kvasinkami. A na sobotu bude hotový burčák,“ popisuje Habrovanský a zdůrazňuje:

„Je tam spousta minerálů, vitaminů. Kdo má zažívací problémy, tomu se doporučuje burčák, protože umí vyčistit střeva.“

Teplé počasí přálo

V Polešovicích na Uherskohradišťsku ale letos nebude úroda taková, jaká by mohla být. „Jeden veliký problém je, že jsme tu měli 1. července krupobití. Tady kolem stanice. Pojišťovna napsala 60 procent poškození, to je hodně. V průměru by to mohlo být kole, 35 procent,“ netěší Habrovanského a shrnuje:

„Násada je. Ale budeme hodnotit, až to bude sklizené. Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil, to je svatá pravda.“

Slunné letošní počasí vinné révě podle Habrovanského zatím přálo. Chybělo jen víc srážek. S tím souhlasí i předseda mařatických vinařů v Uherském Hradišti Martin Jež:

„Počasí přeje. Samozřejmě kdyby víc pršelo, tak by to bylo lepší, ale myslím, že toto trochu teplejší počasí prospívá.“

„V Mařaticích to zatím vypadá velmi pěkně. Myslím, že letošní rok bude jeden z lepších. Ale až to bude ve sklepě, bude to ve sklepě, do té doby je to předčasné a zítra to může být jinak,“ dodává Jež s tím, že na vinicích by měla sklizeň začít kolem 10. září.