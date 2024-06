Snůška nektarového medu bude průměrná. Ovlivnil ji rychlý nástup teplého počasí a následné mrazy

Jihočeští včelaři stočili první letošní med. Snůška bude podle nich průměrná. Množství medu ovlivnilo jarní střídání extrémních teplot. V chladném počasí včely nemohly létat a po mrazech jim chyběla v přírodě potrava. České Budějovice 0:10 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Zatím to žádná velká sláva není. V porovnání s loňskem je toho mnohem méně,“ ukazuje včelař Václav Krištůfek (Ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Zatím to žádná velká sláva není. V porovnání s loňskem je toho mnohem méně,“ ukazuje včelař Václav Krištůfek jeden z úlů v areálu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.

„Jaro přišlo velmi brzo, byly rozkvetlé třešně, jabloně, všechno kvetlo naráz ve velkém množství. Před 15. dubnem jsme nasazovali medníky, což je opravdu nezvyklé, a včelstva byla ve velkém rozvoji. Jenže potom přišlo velké ochlazení, které trvalo deset dní. A to, co včely nanosily do medníku, začaly spotřebovávat, protože nemohly ven. A když už se potom oteplilo, všechno bylo pomrzlé,“ vysvětluje včelař.

Roli ale hraje také stanoviště. „Bude záležet včelstvo od včelstva. Tady ve městě jsme si všimli, že pokud byly stromy na chráněném místě, tak v pořádku odkvetly a dnes mají velké množství plodů. Ale jinde, kousek dál, na volných prostranstvích, kde foukal vítr, všechno zmrzlo a takovéhle zdroje nektaru byly ztraceny,“ dodává Václav Krištůfek.

Celkovou produkci medu může podle člena pracovního spolku nástavkových včelařů Petra Texla ještě ovlivnit snůška medovicového medu.

„Podmínky jsou dobré, je vlhko, dusno, ale nesmí přijít velké lijáky, protože prudké deště mohou ty producenty medovice smýt z větví, z listů. Pak by se lesní snůška vůbec nekonala,“ říká.

Pokud se tak nestane, začnou včelaři stáčet medovicový med na přelomu června a července.

Jak ve čtvrtek oznámila Státní veterinární správa, od konce listopadu začnou platit přísnější podmínky pro dovoz medu a dalších včelařských produktů ze zemí mimo Evropskou unii.