Kuchařka Star Wars. Buďte součástí galaktického vaření

Pustím se přímo doprostřed minového pole plného nástrah, hrozících fatálním výbuchem, pokud šlápnu vedle. A já vím, že šlápnu! Za každou faktickou chybičku ve „starwarslogii“ se všem odborníkům omlouvám. Nicméně bez toho bych se nedostala k jádru věci – vaření se Star Wars. Je to tak – až tak vysoko mohou dosahovat gastroglosy. Londýn 10:21 23. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oficiální kuchařka Star Wars Galaxy's Edge přichází. Byla vytvořená vydatná galaxie jídel, tak rozmanitá, jak rozmanité je nekonečné společenství Hvězdných válek | Foto: Dagmar Heřtová

Vysoko a také daleko, neboť se vždy v úvodu praví: „Kdysi dávno v daleké galaxii…“ a já doplňuji: „… se také jedlo a pilo!“ Doufám, že všechno vysvětlím tak jasně, že milovníky Lucasova díla nenaštvu následujícími odstavci.

Než se pustíte do čtení…

Asi má výzva platí víceméně pro muže, ale kdo ví. Je to i sladké, je to jistě osvěžující a vzniklo to v Coruscantu, což je Imperiální centrum celé Galaxie, co všechno se ještě z kuchařek nedovím.

Koktejl se jmenuje Coruscant Cooler a k jeho přípravě stačí 100 ml brusinkového džusu, 60 ml bourbonu, 30 ml limetkového džusu, trocha sladkého vermutu, pár kapek třešňového likéru a na ozdobu limetka, já použila rybíz, barevně i chuťově se hodí. Všechno prostě promíchejte, přidejte led, je to cooler a má vás ochladit, nazdobte a pusťte se do čtení.

Osvěžující drink vznikl v Coruscantu, což je Imperiální centrum cele Galaxie | Foto: Dagmar Heřtová

Na začátku byl pošťák

Zazvonil zkraje týdne a za dveřmi jsem našla balíček. Byl adresován mně, ale já o ničem nevěděla. Rozbaleno bylo za pár chvil, uvnitř jsem našla knihu o Star Wars. Ještě jsem se jí ani nestačila věnovat, když zazvonil telefon a syn mi hlásí, že mi poslal dárek, prý jenom tak, což mě na jednu stranu potěšilo, na stranu druhou jsem zpozorněla.

Proč knihu o Star Wars? Ovšem vzápětí jsem zjistila, že je to kuchařka Star Wars: Galaxy's Edge, The official black spire outpost cookbook od autorů Chelsea Monroe-Casselové a Marca Sumeraka. Syn se musel rozloučit, spěchal na přednášku, a já zůstala s knihou v ruce.

Kuchařka musí každému vyjít vstříc, každé jídlo je určeno pro chutě jiné planety | Foto: Dagmar Heřtová

Stopa Hvězdných válek se v naší rodině vyskytuje už dlouho, sledovat je začal starší syn a poté i ten mladší. Nedivím se, prý se natáčejí stále nové epizody, nové seriály, nové komiksy a vycházejí nové knihy a moji synové, dnes už dospělí muži, do Star Wars stále díky tomu neztratili chuť a nekonečné příběhy jsou součástí jejich mužského žití.

Nakonec ten mladší našel skulinku a vtáhl mne do děje podivnou kuchařskou knihou, asi i proto, že s ním ráda chodím na všechny premiéry Star Wars filmů.

Pojďme kuchařku prolistovat

Na první pohled je to pro fanoušky jistě super kniha a pro mne jako foodblogerku skvělá kniha plná receptů. Nad recepty měl dohled Brian Piasecki, kulinářský ředitel střediska Walt Disney World Resort. A práce se vyplatila, kniha je povedená. Byla vytvořena vydatná galaxie jídel, tak rozmanitá, jak rozmanité je nekonečné společenství Hvězdných válek.

Vychází vstříc mnohým, neboť každý je ze své hvězdy původu zvyklý na něco jiného. Každé jídlo je určeno pro chutě jiných planet. Připravit si můžete třeba modrý nápoj bantha chia, sladké dezerty jako je čokoládová Mimbanová lavina (bahna), jako hlavní jídlo modré nudle podle Gormaanda či dochucovadla jako je koření Nerfsteak.

Ke každému receptu je povídání, kdy a kde se pokrm podával, odkud pochází a vůbec je kniha doplněná zajímavými texty a komiksovými ilustracemi. Kdybych to měla definovat, tak se jedná o galaktický kulinářský počin.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Střídavě žije v Praze a v Anglii, kde čerpá inspiraci při hledání chutí a při oživování původních receptů v prostředí moderní kuchyně.

Napsat něco podobného je jistě oříšek, v našich restauracích vaříme jídlo české, čínské, asijské, japonské, severské, španělské a další a další, ale to je jenom z jedné zeměkoule, a teď si představte, že planet je 400 miliard a na každé se vaří jiné rozmanitosti a každá si úzkostlivě brání své recepty. No, na každé asi ne, každá není obydlená, ale i tak jich bude na jednu kuchařskou knihu dost a dost.

Pokud se vám nebude chtít vařit, zajděte si do Disneyland parku v Kalifornii, případně do Disney Studios Hollywood v Orlandu na Floridě. Jsou tam restaurace, kde právě tato jídla podávají.

Fanoušci a znalci prý už ochutnali a schválili skoro všechny hvězdné pokrmy, občerstvení a nápoje, a já se chystám na něco podobného hned příští léto. On ten dárek od syna byl vlastně jenom vypuštěný kontrolní chroust, po němž následovalo oznámení, že musíme navštívit kalifornský resort, a hlavně ochutnat originální galaktická jídla. Nic není zadarmo, ale nevadí, až tam budu a ochutnám, dám určitě vědět.

Přichází Mandalorian

Je to nejnovější seriál zasazený do světa Hvězdných válek, natočen způsobem původního filmové stylu. Na jeho poctu a úspěšný start jsem vybrala z kuchařky Star Wars: Galaxy's Edge jídlo, které chutná nebojácným bojovníkům oděným do brnění, jaké nosil Boba Fett, který zrovna morálkou neoplýval a na páchání svých nepravostí se asi musel občas pořádně nasytit.

Listopadové pranostiky jsou o počasí, o úrodě i o whisky Číst článek

Pokrm si můžeme ochutit i chilli papričkami, což k Mandaloriánům patří, tvrdí totiž, že pokrm má být pikantní a že má obsahovat varování: „Jezte pouze na vlastní riziko!“

Písečné sušenky

Další inspirací z hvězdné kuchařky pro mne byly písečné placičky, jejich posyp ze směsi hnědého a bílého cukru s mandlovou moučkou a karamelu má evokovat les krystalů na planetě Christophis.

Tvrdí se, že tyto sušenky jsou podle receptu jistého přeprogramovaného robota Rogera, ale nakonec nejdůležitějším výsledkem je, že jakmile je položíte na talíř, i ten nejtvrdší chlapák (kniha tvrdí kriminálník) vykouzlí úsměv. Tyto sušenky totiž sbližují, a nejen na vzdálených planetách…

U nás se po nich jenom zaprášilo, i když jsem vynechala karamel, ale mohou být třeba i vhodným dárkem pro fanoušky Star Wars či součástí vánočního cukroví. Jsou mandlové a chutnají báječně.

Pikantní mandaloriánský hrnec

Mandoloriánský pikantní hrnec obsahuje varování. Jezte pouze na vlastní riziko! | Foto: Dagmar Heřtová

Ingredience:

2 lžíce olivového oleje

1 středně velká žlutá cibule

3 stroužky česneku

1 lžíce nastrouhaného čerstvého zázvoru

700 g kuřecích stehen bez kosti a kůže

1 středně velké červené jablko

2 lžíce hladké mouky (možno vynechat)

2 menší mrkve

1 červená brambora i se slupkou

2 lžičky garam masála

2 lžíce prášku kari

2 lžíce rajčatového protlaku

1 a 1/2 lžičky hnědého cukru

2 lžíce sojové omáčky

1 a 1/2 litru kuřecího vývaru

hrstka perlového kuskusu

chilli papričky

Postup:

Nejdříve si připravíme všechny suroviny. Kuře omyjeme, osušíme a nakrájíme na menší kostky. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky, česnek rozdrtíme, odstraníme slupku a nasekáme, zázvorový kořen nastrouháme, bramboru neloupeme, jen nakrájíme na kostičky, jablka zbavíme jádřince a i se slupkou nakrájíme na kostky.

Na pánvi s trochou oleje osmahneme kuřecí kousky do zlatova. Ve větším hrnci zahřejeme olej, zpěníme cibuli, přidáme česnek a zázvor a vše lehce pár minut osmahneme. Přidáme opražené kousky kuřete a všechnu zeleninu. Zasypeme kořením, moukou, přidáme rajčatovou pastu, sójovou omáčku, vše smícháme, zalijeme horkým vývarem a necháme dusit asi 10 minut. Přidáme propláchnutý kuskus a za občasného míchání vaříme asi dalších 10 minut, dokud zelenina a kuskus nebudou měkké. Podáváme horké v misce nebo hlubokém talíři. Můžeme ochutit i čerstvými chilli papričkami.

Mandlové písečné sušenky

Mandlové písečné placičky mohou být vhodným dárkem pro fanoušky Star Wars či součástí vánočního pečení | Foto: Dagmar Heřtová

Ingredience:

115 g másla

100 g cukru

75 g mandlové moučky

1 vejce + 1 žloutek

pár kapek vanilkového extraktu

180 g hladké mouky

hrst celých mandlí na ozdobu

Na posyp:

2 lžíce tmavého měkkého hnědého cukru

2 lžíce cukru krupice

1 lžíce mandlové moučky

1 lžička mleté skořice

pár kapek vanilkového extraktu

1/2 lžičky pomerančového extraktu

2 lžíce husté smetany

Postup:

Nejdříve si připravíme těsto. V kuchyňském robotu vyšleháme máslo a cukr, postupně přidáme vejce a žloutek, mandlovou moučku a vanilkový extrakt. Přendáme na pracovní plochu, vypracujeme v těsto, zabalíme do fólie a necháme 30 minut odpočinout. Mezitím si předehřejeme troubu na 170 °C. Vyložíme si 3 plechy papírem na pečení.

Vyndáme odpočinuté těsto na pracovní plochu, lehce pomoučíme a vyválíme asi na 2-3 milimetry silné pláty. Vykrajujeme kolečka, položíme je na plech a pečeme asi 10 minut, okraje by měly být lehce do hněda. Takto pokračujeme, dokud nezpracujeme celé těsto.

Smícháme všechny ingredience na posyp, mandle nožem rozpůlíme podélně.

Ještě teplé sušenky potíráme hustou smetanou, zasypeme je smíchaným cukrem a ozdobíme mandlí.