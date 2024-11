Startují svatomartinské hody. Vína je kvůli neúrodě o třetinu méně, menu příliš nezdražilo

Svatomartinské víno a k tomu několikachodové menu, jehož zásadní součástí je husa. To představují tradiční svatomartinské hody. Ty letos startují už v pátek, namísto obvyklého jedenáctého listopadu, které připadá na pondělí. A vzhledem k tomu, že se tak toto období prodloužilo o víkend, chystají se podniky už teď na větší nápor hostů. Praha 11:32 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svatomartinské víno a k tomu několikachodové menu, jehož zásadní součástí je husa. To představují tradiční svatomartinské hody (ilustrační foto) | Foto: Dagmar Heřtová

„Už vyskladňujeme Svatomartinská vína, která samozřejmě budou doprovázet celý svatomartinský víkend,“ říká Radiožurnálu Markéta Hlavicová, provozní restaurace Felicita u zámeckého parku v Brandýse nad Labem.

Letošní mladé víno se tady – podobně jako v dalších restauracích – bude podávat s tradičním svatomartinským menu. „Máme husí terinu s brusinkami s domácími tousty, husí kaldoun a husu, kterou máme z domácího chovu z jižních Čech s pomerančovým červeným zelím a s domácími bramborovými špalky,“ doplňuje provozní. A na závěr hosty čeká ještě jablečný dezert.

Celé toto čtyřchodové menu tady vyjde na necelých 900 korun. S podobnými cenami musí zákazníci počítat i jinde - byť samozřejmě záleží třeba na tom, kde se restaurace nachází.

A co se týče meziročního srovnání, většina podniků podle Asociace hotelů a restaurací zachovala podobnou cenu jako loni, což potvrdil například Vítězslav Šustr, manažer hotelové restauraci Baroko v pražských Malešicích.

„Naštěstí náš dodavatel hus nám vyhověl s cenou, která byla loňský rok. Samozřejmě ta cena se malinko navýšila kvůli navazujícím platbám jako energie, zaměstnanci a podobně, takže jsme husu zdražili o 50 korun,“ popisuje Šustr. Čtyřchodové menu tady ale stojí stejně jako ve zmíněné brandýské restauraci.

Husu mohou lidé pořídit i levněji, v takovém případě se ale může stát, že nebude z českého chovu. Ty mají přitom své přednosti. „U nás se obvykle zvířata vykrmují do větší porážkové hmotnosti, to znamená, maso bude pravděpodobně obsahovat více tuku. Tuk je nositelem chuti, to znamená, maso bude chutnější,“ připomněl prezident Agrární komory Jan Doležal.

Letos se podle odhadu Českomoravské drůbežářské unie vykrmilo téměř 180 tisíc hus, což je o deset tisíc více než loni. Čeští chovatelé tak dodají na trh přes milion svatomartinských porcí. Obliba hus z českých chovů každoročně stoupá, a to přesto že si za ně spotřebitelé připlatí.

„Husy z dovozu v obchodních řetězcích jsem teď viděla, že nabídky jsou 120, 130 korun. A tady v České republice tolik stojí třeba jenom house. Hodně nákladů tam tvoří třeba chovný materiál plus doba výkrmu, více dní plus právě riziko spojené s ptačí chřipkou,“ přibližuje předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Méně vína, ale nezdraží

Svatomartinského vína bude naopak letos méně než loni. Úrodu totiž poškodily jarní mrazy i následné sucho a teplo.

„Na trh může zamířit až 1,9 milionu lahví vína. Je to zhruba o třetinu méně než loni. Koneckonců úroda je také o třetinu nižší,“ vyčíslil ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičar.

Přesto by měla mít Svatomartinská vína dobrou kvalitu a vinaři je ani neplánují navzdory nižší úrodě zdražit, jak potvrdil prezident Vinařské unie Ondřej Beránek. Láhev v obchodě by tak měla stát podobně jako loni. „Většina se bude pohybovat v cenové relaci 69 až 99 korun za sedmičku,“ popisuje Beránek.

Některé podniky nabízí taky možnost nechat si připravit a naservírovat rovnou celou husu. Za tu si ale hosté musí připlatit. Ta česká a z volného chovu přijde zhruba na tři tisíce korun.