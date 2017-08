Soukromí, exotické pokrmy a vybraná vína nabízí restaurace V Zátiší nacházející se v klikatých uličkách Starého města v centru Prahy. Zátiší patří mezi vůbec první fine dinningové podniky u nás, svoji pověst si drží již dlouhých 25 let. Dnes si tam pochutnáte především na vybraných indických pokrmech, ale třeba i české kachně, připravovaných týmem šéfkuchaře Igora Chramce. Server iROZHLAS.cz se proto v rámci svého turné po zákulisí českých restaurací vydal podívat do kuchyně Zátiší, kde vyhlášená jídla vznikají.

Vedle klidu se návštěvníci do Zátiší vracejí třeba kvůli vyhlášené svíčkové a indickému jídlu. Jeden z vládců kuchyně Igor Chramec do Prahy přivezl zkušenosti z restaurací v Anglii a Austrálii. Rád experimentuje s kořením, pomocí něhož mění obyčejné suroviny na nečekané delikatesy. Libuje si také v kombinování domácích surovin s exotickými.

"Aktuálně děláme na nových věcech. Máme například jednu surovinu, ale každý jiné zkušenosti, jiné nápady, jak ji zpracovat. Každý do toho dá nějaké komponenty, ochutnáme si to navzájem a řekneme: Tady to je super, u tohoto by to chtělo něčeho víc. Někdy třeba spojíme komponenty z obou talířů, takže je to společná práce," popisuje Chramec v kuchyni restaurace proces, jak s kolegy vymýšlejí nová jídla.