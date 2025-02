Strouhanka a kávová sedlina v pivu. Vědci z Brna experimentují s odpadními surovinami

Kávová sedlina nemusí letět rovnou do koše a tvrdé pečivo může najít i jiné využití než jen ve strouhance. Vědci z Mendelovy univerzity právě s těmito dvěma odpadovými surovinami experimentují ve svém školním pivovaru. Zbytky z kávy podle nich pivu dodají zdravé antioxidanty, staré rohlíky nebo chléb by zase mohly ušetřit slad, a přitom pivu neuberou na chuti. Brno 22:22 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Přicházíme do kvasírny a zároveň i do ležáckého sklepa, kde zkoumáme různé nové postupy výroby piva,“ říká vědec a sládek Tomáš Gregor zatímco vstupujeme do školního minipivovaru Johann Mendelovy univerzity.

V této místnosti zraje pivo, ale můj průvodce teď vytahuje pro pivo poměrně nezvyklou inteligenci – kávovou sedlinu neboli lidově lógr, který vzniká jako odpad při výrobě kávy.

„Ročně se jí vytvoří obrovské množství a my jsme se ji rozhodli využít pro její obsah polyfenolických látek, což jsou vlastně antioxidanty,“ vysvětluje sládek, jak vznikl nápad přidat sedlinu do piva.

Přecházíme k jedné z mnoha kovových nádob. Tomáš Gregor otáčí ventilem u hadice, která vede do další nádoby.

„Teď přečerpáváme mladé pivo, což je vlastně prokvašená mladina neboli sladina povařená s chmelem, do ležáckého tanku, kde do ní přidáme právě kávovou sedlinu,“ popisuje a otevírá u vedlejšího tanku průhledný uzávěr, takzvané průhledítko.

„Přidáme tam asi 2 kilogramy kávové sedliny na 100 litrů mladého piva. Toto je jedenáctka, tak bude zrát asi měsíc,“ odhaduje sládek.

Sládek Tomáš Gregor experimentuje při vaření piva s kávovou sedlinou | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

Posílí zdraví a prodlouží životnost

Jak pivo s kávovou sedlinou chutná, zatím ještě nikdo neví, protože experiment teprve probíhá. „Dá se předpokládat, že tam káva bude cítit, ale nás zajímá kromě chuti hlavně antioxidační kapacita neboli vliv látek z kávy,“ vysvětluje Tomáš Gregor.

„Antioxidační látky vychytávají v těle volné radikály, které vznikají třeba v dopravě nebo v cigaretovém kouři, a tak vlastně chrání tělo před těmito škodlivými látkami,“ pokračuje. „A předešlé studie ukázaly, že přídavek slupek z kávy zvýší obsah antioxidantů, a proto předpokládáme, že se antioxidanty zvýší i s použitím kávové sedliny. Protože víme, že v ní antioxidanty jsou.“

Podle brněnských vědců by ale takové pivo s přídavkem kávové sedliny mělo mít i další dobré vlastnosti. „Antioxidanty by měly chránit pivo před kyslíkem, tím pádem by mělo méně oxidovat, a tedy i déle vydržet,“ doplňuje Tomáš Gregor.

Nastavit pivo rohlíkem

Kávová sedlina ale není jedinou druhotnou, tedy v podstatě odpadní surovinou, kterou chtějí vědci z Mendelovy univerzity použít ve výrobě piva.

Luděk Hřivna tady už má připravenou tašku s několika suchými rohlíky, ze kterých se chystá namlít strouhanku a tu pak využít při přípravě sladiny. „Strouhanku přidáme společně s pošrotovaným sladem do horké vody a připravíme si sladinu. Výhoda je v tom, že část sladu ušetříme,“ popisuje.

Vědci uvařili hned několik typů piva, pokaždé s přídavkem jiného pečiva, a pak je dali na senzorické testy. Podle hodnotitelů chutnají skoro stejně jako normální pivo.

Sládek Tomáš Gregor kontroluje kvašení piva ve školním pivovaru Johann Mendelovy univerzity | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

„Jako nejlepší můžeme hodnotit přídavek strouhanky chlebové. Nejlépe byla vyhodnocena varianta s přídavkem 30 procent strouhanky k 70 procent sladu,“ upřesňuje Luděk Hřivna.

Nová technologie by navíc mohla najít další využití starého pečiva. Průměrný obyvatel Brna ho totiž podle jednoho z dalších výzkumů Mendelovy univerzity ročně vyhodí 7 kilogramů a experti předpokládají podobné množství i ve zbytku republiky.

Luděk Hřivna mele z tvrdého rohlíku strouhanku do sladu | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas