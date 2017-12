Plátek pomeranče, pár hřebíčků, med a teplé pivo. V Polsku můžete ochutnat netradiční formu svařáku

Při představě teplého piva se možná někteří z nás trochu otřesou. V jiných zemích je ale specialitou, konkrétně je řeč o svařeném pivu. Oblíbené je především na jihu Polska, kde se dá svařák z piva na vánočních trzích koupit všude na ulici. Adventní jarmark sice ve Wroclawi skončil, sezóna svařeného piva ale tím nekončí. Reportáž Wroclaw 12:19 25. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pivovar (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Jsme v pivovaru Zlatý pes, který se nachází v původně středověkém domu na wroclawském Starém rynku. Všechno tady děláme ručně, v malém měřítku pro účely naší restaurace," popisuje Radiožurnálu sládek Łukasz Szwed.

Ten vede výrobu v mladém minipivovaru, mezi jehož speciality patří i svařené pivo. „Osobně ho mám rád, ale možná se na to nedívám úplně objektivně. Mám rád dobré pivo v každé formě. Možná vám bude také chutnat, nejlepší je to prostě zkusit. Ostatně Češi a Poláci si nejsou tak vzdálení," myslí si Szwed.

Jedno svařené pivo právě připravuje vousatý vrchní. Do půllitru dává plátek pomeranče a pár hřebíčků. To je takový zimní standard, říká Lukasz Swed. Ještě lžička medu a trocha mleté skořice na rozehřátí. A do půl litru už teče ze speciálního čepu horké pivo. Zahřívá se jen krátce, takže neztratí pěnu.

'Svařené víno do Polska nepatří'

Musím říct, že první pocit je nezvyk, ale opravdu to je moc dobré. Připomíná to svařené víno, ale má to pořád vůni piva a kupodivu i říz.

„Pivo už od počátku vaříme s tím, že bude podávané teplé. Loni jsme tady měli žitný Ale s dýní, který se dal bez přídavků podávat studený i teplý. Letos jsme uvařili polotmavý speciál v německém stylu připravený k ohřívání," vysvětluje Szwed.

Původ svařeného piva není úplně známý. V Polsku není těžké narazit i na známější variantu z vína, podle Łukasze Szweda sem ale vlastně tak úplně nepatří. „Pití vína je našemu klimatu cizí, vinná réva u nás příliš neroste. Ale pití piva na různé způsoby je součástí naší tradice," říká na závěr Szwed.

Tady v Dolním Slezsku je součástí tradice bezpochyby i svařené pivo. Navíc v Polsku jsou v posledních letech minipivovary jako je Zlatý pes na vzestupu, takže možná bude přibývat i speciálů k horkému podávání.