Svatomartinské hody se blíží. Řada restaurací hlásí plno, většina husího masa pochází z Maďarska

Víkend bude v řadě restaurací ve znamení svatomartinských oslav. A některé mají už teď zaplněný seznam rezervací. Zájem o husí speciality v Česku totiž roste, potvrzují to i čísla Českomoravské drůbežářské unie. Podle ní velkou část hus vykoupily právě restaurace, které na svatého Martina připravují speciální menu. Praha 11:50 9. listopadu 2018

Řada husích farem přijímala objednávky na letošní rok až s ročním předstihem. A kvůli obrovskému zájmu někteří farmáři také rozšířili stavy hus.

Svatomartinské hody se blíží. Řada restaurací hlásí plno, chovatelé hus nestačí pokrývat poptávku. Téma pro Zuzanu Švejdovou

V Brodě nad Dyjí chovali ještě před třemi lety asi 30 hus, letos se jim podařilo vykrmit dvě stovky opeřenců. „Zájem je enormní. Vím, že příští rok to zase budeme muset navýšit,“ říká pro Radiožurnál chovatelka Dagmar Beránková.

Nabídku hus zvětšují i obchodní řetězce. Ceny budou podobné jako loni. Kilo mraženého masa vyjde v průměru na 120 korun.

Podle drůbežářské unie se letos v Česku vylíhlo přes 180 tisíc housat, tedy asi o osm tisíc víc než tomu bylo loni. Jenže ani to nedokáže pokrýt poptávku.

„K domácímu užití v České republice zbylo okolo 152 tisíc kusů housat. Zájem o husy je opravdu velký. Můžeme se setkat s tím, že pak jíme i různé křížence hus, takzvané husokachny nebo i kachny,“ přibližuje předsedkyně unie Gabriela Dlouhá.

Husy z Maďarska

Spíš než na českou husu tak lidé v obchodech narazí na husy z Maďarska. Právě odtud se dováží skoro 95 procent veškerého husího masa.

Podle Českého statistického úřadu se dovozy zvyšují už několik let v řadě. Zatímco ještě před pěti lety se k nám od začátku roku do konce letních prázdnin dovezlo přes 200 tun husího masa, letos je to už více než dvojnásobek.

Restaurace si větší zájem lidí o svatomartinské oslavy uvědomují, proto rozšiřují svoji nabídku. Činí tak i pražská restaurace Na Farkáně. Podle jejího provozovatele Daniela Houšky kuchaři zpracují během týdne až sto hus.

„Abychom uspokojili poptávku, tak slavnost držíme celý týden. Co se týče toho samotného dne 11. 11., tak máme rezervace, které už jsou úplně plné. Už si nemůžeme dovolit vzít ani nohu. Celé husy se pečou, ke stovce jsme se dostali,“ upřesňuje Houška.

Plný rezervační systém hlásí i další podniky. Například Bukovanský mlýn u Kyjova už vyprodal víkendový Svatomartinský pobyt.

Recept na svatomartinskou husu

Z husy oškubejte přebytečná brka, případné jemné peří opalte zapalovačem. Z opeřence vyndejte droby. Maso opláchněte a papírovou utěrkou osušte. Pokud jste husu vyndali z lednice, nechte ji chvíli odpočinout při pokojové teplotě, ať nemá maso teplotní šok.

Troubu předehřejte na 180 °C. Husu zevnitř i zvenku posolte a posypte kmínem, nemusíte šetřit. Zevnitř ji také můžete potřít trochou majoránky.

Položte ji prsíčky dolů na pekáč nebo na rošt, pod který umístíte pekáč. Můžete ji také obložit oloupanými a nakrájenými jablky, spíše kyselejšími, a pár kousků vložit i do břišní dutiny. Podlijte naběračkou vody, přiklopte a vložte do trouby. Pokud nemáte pekáč s víkem, důkladně drůbež zakryjte alespoň alobalem.

Pečte ji asi 30 minut, pak teplotu stáhněte na 160 °C a pečte další asi tři hodiny dorůžova. Zhruba po první 1,5 hodině pečení otočte husu prsíčky nahoru.

Během pečení vidličkou propichujte u tučnější husy kůži jednak mezi stehny a trupem, jednak mezi křídly a trupem, ale ne až do masa. Mělo by vytékat jenom sádlo, nikoli šťáva.

Pečte ještě zhruba půl hodiny. Vypečený tuk podlévejte horkou vodou, aby se nepřipaloval, a průběžně jej také odebírejte.

Pokud se vám zalíbila verze s ovocem, na posledních dvacet minut pečení přidejte hrušky a švestky. Nakonec odklopte víko nebo alobal a nechte husu upéct dozlatova. Délka pečení se řídí velikostí a stářím drůbeže - na kilo váhy počítejte přibližně jednu hodinu pečení.

Husu naporcujte, vložte do pekáče a nechte ji v otevřené troubě ještě chvíli odpočinout. Ke svatomartinské huse pak neodmyslitelně patří zelí a knedlíky.