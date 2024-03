Tradiční fast foody ohrožuje nová konkurence. Popeyes chce v Česku do deseti let otevřít 60 restaurací

Není to zdravé a není to ani zdaleka levné, přesto Češi rychlá občerstení milují. Hamburgerům, smaženým kuřatům, bagetám, kebabu nebo pizze se u nás daří víc než dobře. Podle tržeb řetězců za ně Češi utratí desítky miliard korun ročně. Největším sítím restaurací s rychlým občerstvením v Česku - KFC a McDonald's - loni rostly počty zákazníků i celkové tržby. A všechny hlavní řetězce také přidávaly nové restaurace. Praha 17:19 7. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Popeyes chce v Česku do deseti let otevřít 60 restaurací | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: MAFRA / Profimedia

První restauraci v Česku otevřel McDonald's před dvaatřiceti lety. Byla to velká sláva, brali jsme to pomalu jako příchod symbolu svobody a na hamburgery se stály dlouhé fronty. Dnes má řetězec v Česku přes sto dvacet poboček a další bude přidávat.

Rychlé občerstvení už je v podstatě stejně drahé jako jídlo v restauracích. Přesto ho Češi vyhledávají. Řetězcům rostou tržby a do Česka přicházejí nové značky

„Tržby za loňský rok dosáhli 9,5 miliardy korun, což představuje šestnáctiprocentní růst oproti roku 2022,“ vysvětluje Martin Troup, marketingový ředitel McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.

Podobně úspěšná je i skupina Amrest, která v Česku provozuje sítě restaurací KFC, Pizza Hut a Burger King. Loňské výsledky za Česko skupina ještě nezveřejnila, samotnému KFC však podle Ivany Dlouhé Makalové, ředitelky pro Česko a Rakousko, vzrostl počet zákazníků o osm procent a průměrná útrata o 3,5 procenta.

Jestliže tedy celá skupina v roce 2022 vykázala tržby skoro šest miliard, mohla se loni přiblížit už k sedmi miliardám. Po obsazení Prahy a dalších velkých měst je pro řetězce důležité pronikat do regionů.

„Také letos budeme pokračovat v expanzi do krajů, abychom byli dostupnější pro ještě více zákazníků,“ dodává Dlouhá Makalová.

Rostoucí ceny

Jídlo z fastfoodu přitom není vůbec levné. Leccos prozradí, že třeba Amrest měl při prakticky stejném počtu transakcí v roce 2022 o 1,5 miliardy vyšší tržby než v roce 2019. Cena největší stálice McDonalds, cheeseburgeru, se za posledních deset let víc než zdvojnásobila.

Běžné menu se v restauracích rychlého občerstvení pohybuje nad 200 korun. To už je víc než v mnoha restauracích. Podle mluvčí rozvážkové služby Wolt Jany Jarošové těží řetězce rychlého občerstvení ze známé značky a zákazníci u nich vědí, co mohou čekat. Proto si je objednávají čím dál víc.

„Objem objednávek z fastfoodů loni meziročně vrostl o 60 procent. Rok předtím byl tento nárůst více než stoprocentní,“ doplňuje Jarošová.

Bageterie nebo Banh-mi-ba

Vedle těch největších zůstává prostor i pro řadu dalších. Rozšiřuje se mimo jiné česká síť baget Bageterie Boulevard i koncept vietnamských baget Banh-mi-ba. A přicházejí nováčci. Na konci loňského roku se v Česku otevřely dvě restaurace „kuřecí značky“ Popeyes.

Podle zájmu a front před restaurací na pražském Václavském náměstí to vypadalo, že Čechy americké fastfoody neomrzely ani po třiceti letech. Popeyes má proto podle svého šéfa pro Česko Marka Blaževiče velké plány.

„Viděli jsme v Česku velký prostor pro další zajímavou značku a Popeyes má jednoznačně potenciál zařadit se mezi současné velké hráče. Během prvních deseti let působení značky Popeyes bychom chtěli mít v Česku 60 restaurací,“ popisuje Blaževič.

Prorazit v Česku ale nebude pro Popeyes úplně jednoduché. Nejen proto, že se jeho nabídka téměř shoduje s už zavedeným KFC, ale také proto, že globální hegemon fastfoodů McDonald's přidává do nabídky čím dál víc kuřecího masa.

Podle Troupa ne proto, že je levnější, ale že je lehčí a zákazníci si ho žádají: „V loňském roce jsme v McDonald’s monitorovali setrvávající růst poptávky po jídlech z kuřecího masa. V současné době v našich restauracích tvoří čtyři z deseti prodaných jídel.“

Letos by také do Česka mohly přijít další zahraniční řetězce s rychlým občerstvením. Nejblíž k tomu mají hamburgery Five Guys, které už nyní působí v Německu a Rakousku.