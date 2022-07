Pokácená třešeň otce George Washingtona a třešňový štrúdl

Napsat něco o třešních je věc jednoduchá. Mohu na ně pět slávu, vzpomínat na třešňovky u každé vsi a městečka, popisovat nádheru, když rozkousneme zralou chrupku nebo srdcovku. Nebo jak se zatváříme, když naopak kousneme do višně, a jak jsou višně bezvadné, když jsou naložené na sladko, a jaké jsou višně úžasné, když se přemění v griotku. Washington 9:00 2. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třešňový štrůdl ozdobte zakysanou smetanou, šlehačkou nebo vanilkovým pudinkem a přidejte lístky máty | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Mohla bych psát o třešňové bublanině, třešňovém clafoutis, palačinkách s třešněmi či višněmi, dokonce o třešňové polévce, džemu, ale já jsem se nadchla třešňovým štrúdlem a jedním příběhem. Je to příběh o morálce, čestnosti, klukovině, o chlapci, který později pohnul dějinami, a o jeho otci.

Příběh začíná

Je jaro roku 1738 a my jsme v americké Virginii. Za odbočení stojí zmínka, že stát přišel ke svému jménu na počest panenské („virgin“) královny Anglie a Irska Alžběty I. (1533 – 1603).

Tady se v Bridge’s Creek v únoru roku 1732 narodil George Washington. Ke svým šestým narozeninám dostal od svého otce sekerku. Na dnešní dobu možná neobvyklý dárek, ale určitě praktický. Malý George byl z dárku nadšen a hledal pro něj uplatnění.

To se povedlo v podobě mladého stromu na otcově zahradě. Chlapec se sekerou oháněl tak zručně, že strom nakonec pokácel. Nelze se divit, že se poté otec pořádně rozzlobil, protože to byla jeho oblíbená třešeň! Za krátkou dobu mohla být plná plodů, na nichž si by malý George jistě pochutnat a jeho matka je mohla zpracovat a podávat v zimě.

Mýtus o třešňovém stromu vychovával americkou mládež a objevoval se dokonce i v karikaturách dalších prezidentů | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Otec se zvýšeným hlasem zeptal malého George, zda strom zničil on. Chlapec mohl zatloukat, vykrucovat se, případně všeho naoko litovat, slibovat, že se něco podobného už nikdy nestane, a pokusit se tím zmírnit následky otcova hněvu.

Ovšem George měl v sobě vojácké sklony. Postavil se k situaci čelem a pevným hlasem pravil: „Otče, nemohu lhát! Opravdu jsem do stromu sekal já! Taková je pravda!“

Po tomto přiznání šťastný Washingtonův otec syna objal. Pochopil, že Georgovo čestné jednání má větší cenu než tisíc stromů anglických třešní, byť kvetly stříbrem a jejich plody byly z nejčistšího zlata.

Na dnešek poněkud patetické, uznávám, ale svou hloubku příběh má a je dnes ve státech přímo ikonický. Je o pravdě a poctivosti. Vznikl v době, kdy ještě hrála morálka důležitou společenskou úlohu.

Já bych si ráda povzdechla, že je škoda té doby. Lidé se dnes od kdysi ctěných morálních pravidel často v pohodě odklání.

Víte, co je na tomto příběhu o třešňovém stromu, zatnuté sekyrce a hodnotě poctivosti nejzajímavější? Byl celý vymyšlen prezidentovým životopiscem, potulným farářem a knihkupcem Masonem Locke Weemsem. Po smrti prvního prezidenta USA vzrostl zájem o jeho osobnost, a co jiného se nabízelo než Georga Washingtona, vojáka a politika, využít jako vzor k výchově americké mládeže.

Třešně mají své, až staromódní kouzlo | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Mýtus o třešňovém stromu vychovával americkou mládež a objevoval se dokonce i v karikaturách prezidentů Roosevelta, Nixona, G. W. Bushe a Obamy, když jejich chování tomuto poslání zrovna moc neodpovídalo.

Jenom dodám, že jsem od gastroglosy neuhnula, ale pouze uvedla, že v amerických ideálech hrála hlavní roli třešeň. Třešňový strom, který posloužil k výchově, abychom se dokázali přiznat k vlastním chybám.

Proč maskovat, když něco spálíme, nedopečeme, přesolíme nebo se nám cosi prostě nepovede. Každý děláme chyby a učíme se z nich.

Třešně a my

Neznám snad nikoho, kdo by neměl třešně rád. Jsou krásné, jejich široká paleta červené barvy, lesklé slupky a sladké pevné dužiny je předurčuje k tvrzení, že třešně mají své, dovoluji si říct až staromódní kouzlo.

Možná si jako já nostalgicky vzpomenete na to, že jste jako děti s rodiči nebo i bez nich chodili na třešně. Určitě chutnaly lépe než ty současné z dovozu. Třešně jsou navíc zdravé. Pokud jsou čerstvé, klidně si je denně dopřejte. Okamžité účinky na svém zdraví nezaznamenáte, ale benefitů mají víc než dost.

Jsou plné antioxidantů, které si dokážou poradit s buňkami poškozenými záněty, kouřením, znečistěným prostředí, ale i náročným sportem. V posledním případě je prokázáno, že pití třešňové šťávy týden před dlouhým běžeckým výkonem dokáže mírnit bolesti a urychlit zotavení.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

V Británii se například nyní pěstují třešně daleko více než před dvaceti lety a současně s úrodou se ihned prodávají také třešňové džusy. Třešňová šťáva dokáže snížit krevní tlak i hladinu cukru v krvi.

Já považuji za nejzajímavější informaci, že nám třešně mohou zkvalitnit spánek. Při jejich konzumaci nebo pití koncentrovaného třešňového džusu můžeme účinky pozorovat i během několika dní. Třešně jsou totiž zdrojem melatoninu, což je důležitý hormon pro náš spánek.

Teď ale neusínejte, jdeme si společně připravit třešňový štrúdl z filo těsta, který je stejně dobrý, hezký a křupavý jako třešeň utržená ze stromu.

Třešňový štrúdl s mandlemi

Ingredience:

Pro 1 velký štrúdl na větším plechu:

1/5 kg čerstvých třešní

1/2 malé lžičky mleté skořice

5 ks velkých cukrářských piškotů

50 g jemně mletých mandlí

100 g měkkého tmavého třtinového cukru

kůra z 1 citrónu

6 plátů hotového těsta filo, nejlépe rozměru 39 x 30 cm

50 gramů nesoleného másla

moučkový cukr na posypání

zakysaná smetana a čerstvá máta na servírování

Postup:

Předehřejte troubu na 200 °C, horkovzdušnou na 180 °C. V hlubší míse smíchejte odpeckované třešně, skořici, na jemno rozdrcené piškoty, mleté mandle a citrónovou kůru a nechte asi 15 minut odpočinout.

Nyní budete jednotlivé plátky filo těsta potírat rozpuštěným máslem. Pokud budete pracovat rychle, není nutné zbylé plátky těsta přikrývat, pokud ale pracujte pomaleji, je lépe filo těsto přikrýt navlhčenou čistou utěrkou, aby neoschlo a nelámalo se.

Třešňový štrůdl z filo těsta se servíruje ještě teplý, tak nejlépe vyzní jeho chuť | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Připravte si rozpuštěné máslo. Na čistou pracovní plochu položte první plát těsta, kratší stranou k sobě, a celý ho potřete rozpuštěným máslem. Vezměte další plát a položte ho na již pomazané těsto a opět pomažte máslem, takto zpracujte všechny pláty. Pak je otočte delší stranou k sobě a naplňte připravenou směsí třešní, při okrajích ponechte 3 cm volné.

Pevně zarolujte do tvaru štrúdlu, postupně uzavřete okraje dovnitř. Přendejte štrúdl na větší plech (nebo na menším plechu vytvořte tvar podkovy) vyložený papírem na pečení, papír předtím potřete rozpuštěným máslem.

Zbytkem másla potřete celý štrúdl a vložte do předehřáté trouby. Pečte 20-25 minut do zlatova. Vyjměte z trouby, ihned pocukrujte, nakrájejte na kousky a servírujte se lžící zakysané smetany, šlehačky, jogurtu nebo vanilkového pudinku. Ozdobte lístky máty. Servírujte teplý, tak chutná nejlépe.