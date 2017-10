TripAdvisor: nejlepší restaurací světa je vesnická hospoda v anglickém Yorkshiru

Cestovatelský portál TripAdvisor, který shromažďuje uživatelské recenze návštěvních míst, vyhlásil za nejlepší restauraci světa hospodu The Black Swan v britském Yorkshiru. Rodinný podnik bratrů Jamese a Tommyho Banksových zvítězil v konkurenci restaurací světově známých šéfkuchařů Hestona Blumenthala nebo Raymonda Blanca. Server anketu vyhlašoval vůbec poprvé. Yorkshire (Velká Británie) 22:46 12. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Restaurace The Black Swan v anglickém Yorkshiru | Foto: Facebook The Black Swan

Bratři, kterým ještě není ani 30 let, udělali z vesnického domu nejlépe hodnocenou restauraci světa za pouhých 10 let. V roce 2006 ji totiž převzali po svých rodičích, píše deník The Telegraph.

Tommy se před čtyřmi lety stal vůbec nejmladším britským kuchařem, který kdy obdržel michellinskou hvězdu.

TripAdvisor o nejlepší restauraci rozhodoval na základě milionů uživatelských hodnocení zveřejněných za poslední rok.

V první desítce podniků se umístily restaurace ze Španělska, Francie, Spojených států amerických, ale i Thajska nebo Jihoafrické republiky. Pražská restaurace Alcron skončila na 11. místě.