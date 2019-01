Úplně nejlepší pivo je to, co vypijete v pivovaru. Pak už se jen kazí, tvrdí emeritní sládek Berka

„Úplně nejlepší pivo je to, co vypijete ve sklepě pivovaru. Pak se už jen kazí. Naší rolí je všechny ty, kteří jsou v řetězci od pivovaru až ke sklenici oroseného moku, naučit, aby ho poničili co nejméně. Ale když to ten výčepní opravdu umí a vykouzlí vám ve sklenici tu krásnou pěnu, tak je to opravdová radost,“ přiznává sládek Berka.

Jak poznáte restauraci nebo pivnici, kde mají pivo „rádi“?

„Je to radost, když přijdete do čistě restaurace a výčepní se na vás usmívá už od pultu. Když pak od vás dostane pokyn, tak ho s láskou načepuje do mokré, krásně vychlazené čisté sklenice, ze které odkapávají poslední kapičky. To pivo se pak v ní jen zlatavě zaleskne. A pak dostane i tu sněhobílou pěnu. To je krása a tak vypadá i pravá česká pivní kultura v zemi,“ rozplývá se.

Jsme světoví pivní experti

Na naše „štamgasty“ je hrdý, protože by prý sám podepsal zjištění statistiků, podle kterých je až 90 procent českých mužů přesvědčeno, že pivu rozumí a že vždy pozná to „dobré od nějaké břečky“.

„Jsme světoví experti a tempo znalostí o pivovarnictví (a pivu vůbec) se rychle zlepšuje i jinde. Naše země ale rozhodně patří do Top 5 nejvyspělejších pivních kultur. I některé velké země za mořem se od nás mohou ještě dost učit.“

Třeba proč pivo musí mít pěnu. „Správné pivo má mít pěnu, která mok chrání před chuťovými změnami. Nebo že se pivo nesmí čepovat do suché sklenice, protože jinak vám pěna přilne ke sklu. Pak taky ani nezjistíte, nakolikrát host pivo vypil. Pěna je prostě pivovarská benátská krajka,“ tvrdí Berka.

Co je pak pro sládka ta „největší rána“? Je to stav, kdy se neurodí dost kvalitního chmele? Nebo nedostatek vody?

„Jsem v pivovaru v Plzni už 38 let a za tu dobu se nic podobného nestalo. Taková doba zatím nenastala, že by nebylo dost surovin, nebo že by nikdo nechtěl pít. Je ale pravdou, že v době světových válek se výroba omezovala, protože docházely suroviny, ale za celých 176 let, co jsme tady na světovém pivním trhu, jsme nikdy vařit úplně nepřestali,“ tvrdí vrchní emeritní sládek Václav Berka.

Nedostatek vody v krajině pak ale bere hodně vážně. „Jak ubývá voda, tak mě trochu mrazí, ale my naštěstí máme stometrové vrty s vodou. Ale věřím, že to dobře dopadne. A do budoucna? No, musíme s vodou šetřit,“ dodává Václav Berka.

