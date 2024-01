Americká ambasáda v Británii se distancuje od profesorky, která doporučuje přidávat do čaje sůl

Velvyslanectví Spojených států v Londýně se ve středu distancovalo od americké profesorky, která doporučila přidávat do čaje špetku soli. Profesorka chemie Michelle Franclová nabádá také k tomu, aby lidé čajový sáček ve vodě rychle máchali a vymačkávali, uvedl list The Evening Standard. Londýn 23:19 24. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amerika bude i nadále razit politiku vaření čaje v mikrovlnné troubě, ujistilo velvyslanectví (ilustrační foto) | Foto: Yon Marsh | Zdroj: Alamy / Profimedia

Výzkum Franclové, která vyučuje na soukromé kvakerské instituci v Pensylvánii s názvem Bryn Mawr College, se týkal přípravy „dokonalého šálku čaje“ a objevil se na internetu současně s vydáním její nové knihy na toto téma.

Píše v ní, že sodík pomáhá blokovat chemickou reakci, která způsobuje hořkou chuť čaje, a tvrdí, že vymačkávání čajových sáčků snižuje „kyselou chuť tříslovin“.

Mezi Británií a Francií vzniká konflikt o sýry. Vítězí řemeslně vyráběné sýry Číst článek

Teorie Franclové vyvolaly v Británii bouřlivé reakce, které přiměly americké velvyslanectví reagovat.

„Dnešní zprávy v médiích o receptu americké profesorky na dokonalý šálek čaje přivedly naše zvláštní pouto se Spojeným královstvím do maléru,“ uvádí se v oficiálním prohlášení zveřejněném na sociální síti X.

„Čaj je elixírem přátelství, posvátným poutem, které spojuje naše národy. Nemůžeme nečinně přihlížet, jak takový pobuřující návrh ohrožuje samotné základy našeho zvláštního vztahu,“ uvedl úřad.

„Proto chceme ujistit dobrý lid Spojeného království, že nemyslitelná představa přidávání soli do britského národního nápoje není oficiální politikou Spojených států. A nikdy nebude,“ dodalo velvyslanectví v prohlášení.

Čaj jedině z mikrovlnky

Přesto se podle deníku zdá, že velvyslanectví možná věc nebere příliš vážně, neboť prohlášení uzavírá poznámka: „Velvyslanectví Spojených států amerických bude nadále připravovat čaj správným způsobem – v mikrovlnné troubě.“

Pití čaje zřejmě snižuje riziko náhlého úmrtí, tvrdí britští výzkumníci. Nesmysl, zní z IKEM Číst článek

To později vyvolalo reakci britské vlády, která na sociální síti napsala: „Vážíme si našich zvláštních vztahů, nicméně musíme bezvýhradně nesouhlasit... Čaj lze připravit pouze v rychlovarné konvici.“

Franclová uvedla, že pro své závěry analyzovala desítky výzkumných prací a starověkých textů starých více než 1000 let.

Navrhla také, že přidání kapky citronové šťávy do čaje pomáhá odstranit „pěnu“, která by se mohla vytvořit na povrchu nápoje, a doporučila, že mléko by se mělo přidávat až jako druhé, i když by mělo být také zahřáté.