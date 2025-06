‚V jídlech bude zdravost, čerstvost a důraz na ovoce a zeleniny.‘ Nová vyhláška mění stravovací koš jídelen

Změny stravovacího koše, které přináší nová vyhláška o školním stravování, začnou platit od nového školního roku. Povinné ale budou pro všechny školy až od září roku 2026. „Školní jídelny, které nutriční doporučení ignorovaly, budou muset jednotlivé kroky začít řešit,“ říká pro Radiožurnál výkonný ředitel Asociace školních jídelen Karel Jahoda. Příští školní rok budou mít školy na přípravu. Rozhovor Praha 15:48 12. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doporučená výživa pro školní jídelny bude povinná | Zdroj: Profimedia

Co na změny ve spotřebním koši za asociaci říkáte?

Na úvod je třeba říci, že spotřební koš je starý více než 32 let. Máme přístup k jiným potravinám, máme jiné technologie a zcela se změnily stravovací návyky mladší generace. Na tyto proměny je třeba nějak zareagovat. Je to tedy cesta správným směrem. Ale je to pouze marginálie problému, který ve školních jídelnách přetrvává. Z našeho pohledu to tedy není ten nejzásadnější problém školních jídelen.

A jaké jsou tedy podle vás největší problémy?

Nedostatek kvalitního personálu, jeho fluktuace a nedostatečné platové ohodnocení. To jsou ty hlavní příčiny, proč se nedaří udržet školní stravování na úrovni, která je požadována.

Máte informace, jak na změnu reagují školy, které už pracují s nutričními doporučeními?

Řada škol se zdravými školními jídelnami přechod na nový spotřební koš skoro vůbec nezaznamená. Maximálně to bude nějaká drobná změna. Tyhle školy tedy budou napřed, a některé školy už dokonce nařízení splňují.

A jak naopak reagují školy, které nutriční doporučení neřešily?

Školy, které doporučení ignorovaly, tak budou muset postupně jednotlivé kroky začít řešit. Po čase se z toho ale stane rutina a nikdo nebude proti.

Cena potravin

Může rozpočet školní jídelny ovlivnit zavádění spotřebního koše?

Nemyslím si, že by vyhláška zásadně zdražovala provoz školní jídelny. Může se ale stát cokoliv, tohle jsou zatím jen propočty. Výpočty odpůrců ale ukazují opak. V asociaci chceme být nezávislí a počkáme si, co nám ukáže praxe.

Mají školy na suroviny peníze?

Již pár let vidíme, jak nestabilní trh s potravinami je. Ve vyhlášce je proto určen finanční limit. Školní jídelny si podle pořizovací ceny potravin mohou stravní dávku zvýšit. Je to možnost daná vyhláškou a každá školní jídelna si jí může upravit podle sebe.

Změna pro žáky

Jak se změny dotknou samotných dětí?

Děti si vždy přinášejí návyk z domova, takže si nemyslím, že se to nějak projeví na jejich talíři. Ale změní se, že v jídlech bude zdravost, čerstvost a důraz na ovoce a zeleninu. To si myslím, že děti uvítají a postupně si na to zvyknou.

Bude to pro žáky velká změna?

Nejedná se o nic zásadního. Pokud ho srovnáte se stávajícím spotřebním košem, tolik se toho nezmění. Pouze nutriční doporučení se stanu povinností.