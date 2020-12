Vánoce s covidem aneb Bramborový salát netradičně

Připravit na vánoční stůl jiný než tradičně servírovaný bramborový salát může znamenat revoluci. Ne takovou, co zamává světem, ale jen malou ve vaší domácnosti. Každý má totiž ten svůj zaručeně nejlepší bramborový salát, který připravovala maminka, babička i prababička, anebo i mužská část rodiny. A ten je nostalgicky spojen s vánoční atmosférou tak pevně, že přijít s nějakým novým receptem vyžaduje určitou dávku odvahy. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 16:59 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bramborovy salát na vánoční stul může mít i jinou než klasickou podobu. Zde s domácí majonézou s česnekem a šafránem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Není divu. Stereotypy a tradice se o Vánocích mají dodržovat, stejně jako i jiné zvyky, a je v tom velká krása! Tradice je prostě tradice.

Letos jsem však stála před velkým rozhodováním, jakýpak salát bude letos na našem vánočním stole. Za normálních okolností by o tom snad nebyla ani diskuse, ale člověk míní, život mění.

Situace je velmi prekérní. Celá rodina totiž lehla koronavirem, a tak letošní Vánoce budou v rekonvalescenčním módu. Což o to, nakonec všichni jsme celkem v pořádku, nicméně pokud jde o gurmánské radosti, letos asi žádné velké nebudou. Všichni jsme totiž přišli o nejváženější dar – o chutě a vůně.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Nakonec si tedy kladu otázku, zda se má vůbec konat nějaká slavnostní hostina, když vše chutná stejně, tedy vlastně nijak!

Ano, jídlo sice požíváte, ale necítíte vůbec nic. Jíte tedy cosi, nějaké struktury, a chutná to vše úplně stejně jako nepojmenovaná hmota, kterou necítíme ani jako slanou, sladkou, hořkou, pálivou, kyselou, nebo dokonce umami! Momentálně je pro nás jídlo buď horké, nebo studené. Nic víc.

Kámen úrazu

Co s tím? Doufat, že se za pár dní do Vánoc chutě vrátí a my si té vánoční atmosféry opravdu užijeme se vším všudy, anebo zkusit něco, co naše chuťové buňky probudí, nakopne, osvěží a aktivuje?

Bramborový salát je právě kámen úrazu, neboť nechceme, aby chutnal jako bláto. Chce to tedy nějaký neotřelý recept, abyste bramborový salát opravdu cítili!

Jediné, co mě napadlo, je salát s velmi pikantní majonézou, a nemusí to být právě s chilli papričkami, ale třeba s česnekem a šafránem. Úplné italské Aioli. Myslím, že je to to pravé. Hodí se jak k rybě, tak k masu, a když jsem ho připravila, nastal okamžik pravdy: jakou má vlastně chuť? Ucítím ji?

Nebudu vás napínat, já cítila česnek a kapary, syn Jan šalotku a ostatní nějakou zatím neidentifikovatelnou chuť. Nakonec proč ne. I ztráta chuti a její znovuobjevení je přece značně individuální záležitost! Stejně jako je to s opravdovým chutěmi.

Dlužno dodat, že tento elegantní bramborový salát s domácí majonézou není jen pro tyto těžké chvíle, hodí se pro všechny mimořádné i všední dny.

Na výběru brambor záleží, zvolte ty nejkvalitnější s tenkou slupkou. Pokud přece jen máte rádi vařené salátové brambory ve slupce a pak oloupané, klidně je použijte. Je to váš salát, tak použijte vše, co máte nejraději.

Užijte si Vánoce plné těch nejlepších chutí. Buďte hlavně zdraví!

Bramborový salát s česnekovou domácí majonézou a grilovanou jarní cibulkou

Ingredience:

500 g menších nových brambor

3 jarní cibulky

1/2 velké banánové šalotky

3 lžičky malých naložených kaparů

1 lžíce plocholisté petrželky

2 lžíce pažitky

mořská sůl

čerstvě namletý pepř

Na domácí česnekovou majonézu (AIOLI):

3 čerstvé žloutky

3 menší stroužky česneku

šťáva z 1/2 citrónu

špetka šafránu

150 ml extra panenského olivového oleje

mořská sůl, čerstvě namletý pepř

Postup:

Nejdříve omyjte brambory. Neloupejte je, zalijte studenou vodou, přiveďte k varu, snižte teplotu a nechte je vařit ve slupce asi 10–12 minut, dokud nebudou měkké. Slijte je, přendejte na plochý talíř a nechte vychladnout. Mezitím v horké vodě blanžírujte jarní cibulky jen asi minutu. Vyjměte, zchlaďte ledovou vodou, osušte a rozkrojte podélně. Na vroubkované pánvi cibulky krátce opečte, aby měly tmavé vroubkování. Vyjměte, osolte a dejte stranou.

Zatímco se vaří brambory, dejte do mixéru žloutky, oloupaný česnek, citrónovou šťávu, šafrán, sůl, pepř a vše rozsekejte. Poté za stálého chodu mixéru pomalu začněte přidávat po kapkách olej a stále míchejte, dokud majonéza nezhoustne. Poté do hlubší mísy dejte najemno nakrájenou šalotku, nasekané kapary, nasekanou petrželovou nať a nakrájenou pažitku. Přidejte hotovou majonézu a promíchejte. Poté vložte nakrájené brambory a vše promíchejte. Servírujte v hlubší misce a ozdobte opečenou jarní cibulkou.

Vánoční bramborový salát netradičně s domácí majonézou aioli, tedy s česnekem, šalotkou a šafránem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas