Zbavte se po Vánocích pár kil navíc. 'Pro tělo je to úlevné,' nabádá odbornice na výživu

Teď po Novém roce řeší většina z nás pár kilo navíc. Zbavit se během týdne dvou až tří kil? „Jde to a je to docela zdravé. Po té nadmíře sacharidů během vánočních svátků je to naopak pro tělo úlevné,“ vysvětluje Matějková.

Podle Matějkové bychom neměli jít proti své přirozenosti. „Spousta lidí dělá tu chybu, že zvolí dietu, která neodpovídá jejich potřebě. Když mám ráda maso, tak si nemůžu říct, že od teď budu jíst jenom zeleninu. Dostanu se do takového napětí, že se začnu sama uklidňovat jídlem a přejídat se tím, co mám ráda.“

Erika Matějková, autorka knih Jak řešit konflikty v partnerských vztazích a Řešíme partnerské problémy. | Zdroj: Nová média

Jak stárneme, tak se postupem každého roku snižuje metabolismus. „Pokud na to nezareagujeme tím, že snížíme příjem jídla nebo nezačneme více sportovat, tak nám váha jde přirozeně nahoru. To jde každému, mužům i ženám, u žen je to daleko patrnější,“ vysvětluje psycholožka.

Jídlo je uklidňující faktor. Od mala jsme naučeni, že se jídlem uklidňujeme. „Když brečíme, dostaneme čokoládu. Když slavíme, dostaneme čokoládu. Učíme se odměňovat jídlem,“ upozorňuje Matějková. S tím souvisí i stres ve vztazích. „I konflikty ve vztahu máme tendenci uklidňovat jídlem.“

V kurzech hubnutí je jedna z metod určení podnětů, které vyvolávají chuť k jídlu. „Mohou být vnější, že vidíme tatranku, ale i vnitřní myšlenky, pocity méněcennosti. U někoho jsou to dobré pocity, spokojenost, uvolnění, které vedou k jídlu. U někoho jsou to pocity stresu.“