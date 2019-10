Jak přežít podzim? Vyzkoušejte skvělý recept s máslovou dýní

Podzim je fajn, mám ho ráda v přírodě i v kuchyni. Je to sice jenom přechodné období mezi létem a zimou, jak praví definice, ale to samé se dá říct o létu jako o přechodném období mezi jarem a právě nastávajícím podzimem. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:00 5. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zapomeňte na nudné dýňové polévky a upečte si dýni úplně jinak! Jednoduše a chutně! | Foto: Dagmar Heřtová

Je čas sklizně, barevného listí, krásně lesklých kaštanů barvy… kaštanové. Nastává konec chladivých listových salátů, drinků s ledem a studených polévek. Teď upřednostňujeme něco teplejšího, ale do zimy je stále dost daleko a na stravu dodávající více energie je ještě čas. Jaký by měl být podzim v naší kuchyni?

Barevný, jako celé podzimní období

Když na podzim opadává listí, neznamená to, že občas můžeme upustit na podlahu kuchyně hrnec či talíř. To je padání, a na podzim se opadává. To byla malá poznámka na zahřátí, když je ten podzim.

Když prostírá podzim | Foto: Dagmar Heřtová

Jak podzim sází na uměleckou paletu svých typických barev, nezapomíná obarvit právě teď sklízené plody. Barvy podzimu mají jablka, hrušky, kořenová zelenina, zelí, kukuřice a také všechny druhy dýní, zeleninových polévek, kadeřávku, ostružin, dovážených fíků, hroznového vína, chmele, ale klidně pečeného masa, brambor, divokých hub, švestek, zahuštěných omáček a červené řepy, která je zaslouženě zpět na výsluní pozornosti kuchařů, zapomenout bych neměla na jedlé kaštany a fazole, a hlavně – bylinky jsou na zahrádce ještě v dobré formě.

Přesně do těchto barevných a aromatických tónů zeminy, když z ní vyjmete bramboru, mrkev nebo červenou řepu, by se měla převléknout naše kuchyně. Nabízí se nepřeberné množství zemitých chutí. Kadeřávek, dýně, cibule, křupavé zelí a kapusta, voňavá kořenová zelenina, sýry, hroznové víno a sklenka červeného vína k ochucení omáček (mimo jiné…) by měly být hosty naší podzimní kuchyně.

Nezapomínejte ani na výzdobu z rozmanitých dýní, uschlých květů, klasů kukuřice a barevných chryzantém a vřesů. Dekorativní je i miska s jedlými kaštany či krásná palice bílého česneku. Není podzim skvělý?

Nemám být ze všeho nadšená

Syn mé emoce často krotí slovy: „Mami, nebuď ze všeho hned tak nadšená!“ Musím uznat, že často je tato slovní sprška na místě, jindy to zaskřípe, ale díky tomu musím zmínit i negativní stránky podzimu.

Nakrojenou máslovou dýni pogalzujeme javorovým sirupem smíchaným s olivovým olejem | Foto: Dagmar Heřtová

První přízemní mrazíky sežehnou méně odolnou část mé bylinkové zahrádky, kytky také začínají dosluhovat, větší mráz dokáže během jediného dne shodit listí ze stromů. Zahrada a vlastně okolí časem malinko zešedne. Chladnější počasí klade na létem zhýčkaný organismus větší nároky. Jídlo musí být zahřívací a vydatnější. To se zase tluče s nedávnými zvyky, a hlavně s představami, že vše vydatnější je špatné pro naše zdraví a linii.

A to jsem vynechala první namrzlé silnice, ranní husté mlhy, déšť, zkracující se den a začínající šeď a šero, také kluzko a jaksi neuklizeno, zazimování chalup a chat a další nezbytná opatření při přechodu na nadcházející „zimní provoz“.

To jenom dokazuje, že nic není zadarmo a vše dobré si občas vybírá svou daň. Tímto jsem tedy zkrotila své nadšení.

Podzim v kuchyni zastupuje zapečená dýně s kozím sýrem a tymiánem | Foto: Dagmar Heřtová

Oslava sklizně a hojnosti

Po součtu podzimních pozitiv a negativ trochu zabrousím i do nedávné historie. V řadě západních států mají děti posunuté letní prázdniny, které začínají později a končí až v polovině září. Důvod je (byl) nasnadě, děti musely pomáhat rodičům při sklizni. Zvyk je to již poněkud zkostnatělý, ale stále se drží při životě.

Existují i další tradice, které jsou na tom svým významem podobně, ale staly se oblíbenými a očekávanými.

U nás klasické dožínky vlastně odnesl čas, v tomto období však dodržujeme tradici odrážející se v různých oslavách, zábavách a společenských akcích.

K podzimnímu období patří dočesná či vinobraní, ale pomalu zaniká význam slov konopnická po sklizni konopí a dokopná po vyhrabání poslední brambory z pole.

Velkou roli hrála a stále hraje po sklizni církev. V Británii se slaví „harvest“, což je dokončení sklizně. Většina školáků se účastní kázání v kostele, které se nese ve veselém duchu, a syn při této příležitosti nosil do školy konzervované a jiné vhodné potraviny, které poté škola darovala potřebným. Krásný je na tom fakt, že v období hojnosti je myšleno i na ty, kteří hojností zrovna moc netrpí.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Střídavě žije v Praze a v Anglii, kde čerpá inspiraci při hledání chutí a při oživování původních receptů v prostředí moderní kuchyně.

A co vařit

Jisté je, že nastal čas změny jídelníčku. Chladivé či studené pokrmy najednou ztrácejí na popularitě, zato zelenina na všechny způsoby a hřejivé polévky se přímo nabízejí k přípravě a jsou přijímány s radostí, i proto, že se nepočítají mezi těžkou stravu.

Mnoho variant nabízí příprava květáku a brokolice, kukuřice, pastináku, kadeřávku, všemožných druhů dýní a barevných variací červené řepy, vynechat nelze šťavnatá jablka a hrušky, čerstvé jsou fantastické, ale můžou se připravit i jako jednoduché a zdravé dezerty.… a občas maso.

Je toho opravdu hodně a já se rozhodla přispět do nepřeberné nabídky skvělým podzimním receptem. Objevila jsem ho v Anglii v časopise pro hospodyňky, originálně pochází ze Švédska, kde se tímto stylem připravují brambory, ovšem v případě máslové dýně jde o jinou ligu. Zapomeňte na nudné dýňové polévky a upečte si dýni úplně jinak! Jednoduše a chutně!

Máslová dýně s kozím sýrem ve stylu hasselback

Ingredience:

1 středně velká máslová dýně

1 lžíce olivového oleje

1 lžíce javorového sirupu

plná velká hrst větviček tymiánu

50 g měkkého kozího sýra

chilli papričky, mořská sůl, čerstvě namletý barevný pepř

1 lžíce nasekaných ořechů (vlašské, lískové, pekanové)

Postup:

Předehřejeme si troubu na 170 °C (horkovzdušná), ostatní trouby na 190 °C. Oloupeme dýni, rozkrojíme ji napůl podélně a vydlabeme semínka. Půlky dýně položíme na prkénko rozkrojenou stranou dolů a opatrně nakrojíme dýni řezem asi 5 mm od sebe, nožem zajedeme hluboko do dužiny, ale nikoliv tak, abychom dužinu úplně prořízli, a takto postupujeme i u druhé půlky dýně. Přendáme dužinou dolů na plech vyložený pečicím papírem.

V misce smícháme javorový sirup a olivový olej a dýně z nakrojené strany hojně pomažeme. Osolíme a opepříme, přidáme pár lístků tymiánu a dáme zapéct. Pečeme asi 1 hodinu a 15 minut, dýně musí být po nakrojení nožem měkká, ale nesmí se rozpadat. Vyjmeme z trouby a rozprostřeme na dýně kousky kozího sýra, osolíme, opepříme a přidáme celé větvičky čerstvého tymiánu. Dáme zpátky do trouby a zapečeme dalších 10 minut.

Vyjmeme z trouby a servírujeme s rozdrcenými upečenými lístky tymiánu, chilli papričkami a třeba i nasekanými ořechy. V případě potřeby dosolíme a okořeníme čerstvě namletým pepřem. Podáváme jako samostatné jídlo nebo servírujeme jako přílohu k masu.