Jak zdárně ‚přežít‘ jaro. Místo běžné mouky použijte ovesné vločky a pochutnejte si na hruškovém dezertu

Ani nevíte jak, ale třeba vám sedla na ramena a vybírá si svou daň. Pobolívá vás hlava, špatně se soustředíte a do ničeho se vám nechce. Je vám skoro všechno jedno a řadu povinností necháváte plavat, aniž byste měli snahu o nápravu. Cítíte všechny svaly a klouby, z toho důvodu se vám nechce sportovat, při špatném počasí ani chodit do přírody, společensky se stýkat. Nejčastěji máte pocit, že chcete zalézt do tmavého koutu a nechat vše svému osudu. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 10:00 23. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlý a chutný dezert z ovocných vloček vám může pomoci s jarní únavou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Na nervy vám leze i teplé jarní slunce a probouzející se příroda, občasné závratě jarní vjemy ještě zhoršují. Vaše pověstná energie a „drive“ záhadně vzaly za své.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Kdo za to všechno může? Ve většině případů obyčejná jarní únava. Vyhlídne si až čtvrtinu z nás a ráda se orientuje na ženy.

Co s tím?

V první řadě vězte, že se jedná o přechodný jev. Když si vás jarní únava osedlá, vydrží jí to zhruba dva týdny. Ale i tak relativně krátký čas umí na těle a psychice napáchat delší škody. Ovšem nás se to týkat nebude, protože i mistr Elvis Presley tvrdil už v roce 1964 v písni Spring Fever (Jarní horečka), že na její překonání stačí málo.

Musíte otevřít oči, pozorovat motýly, rozkvetlé stromy a včely na květech, vypadnout někam ven, všude okolo nás je něco vzrušujícího, čerpat radosti z jara, zábavy, a hlavně neoddiskutovatelný fakt že: „Jaro je všude!“ Návod je možná až moc jednoduchý, ale z únavy je jednoduché přejít v radostnou horečku, podpořenou teplejším počasím, delším dnem, hřejícím sluncem a novým optimismem.

Na jaře je běžné pocítit únavu. Nejsme sice medvědi, ale naše tělo svým způsobem do zimního spánku upadlo, a najednou se musí vypořádat s tolika podněty. Musíme držet krok s jarem, a to je právě důvodem naší občasné dezorientace.

Co s vejci na Velikonoce? Hledat, malovat, kutálet a tři netradiční recepty na přípravu Číst článek

Nástrahy nám staví i úřední opatření, posun času, vstáváme o hodinu dřív, světla ráno přibývá a často máme pocit, že jsme nevyspalí. Ke kvalitnímu spánku nám pomůže tma a více zatemněná ložnice bude jen ku prospěchu.

Nedostatek slunečního světla i pohybu je příčinou úbytku některých hormonů. Na jaře to jsou hormony štěstí a motivace. Odborně se jedná o serotonin, který umí pracovat s naší náladou, a dopamin, zodpovědný za emoce a motivaci.

Aby to tělo nemělo jednoduché, navíc v zimě produkuje kortizol, stresový hormon, který nás má v zimním období chránit. Už je jasné, jak se v nás vše pere, vyčerpání má navrch a syndrom jarní únavy nám „sedí“ za krkem.

Abychom naše tělo a mysl dostali do potřebné kondice, musíme pomoci oslabeným obranným mechanismům.

Anglický velikonoční Simnel cake s připomínkou Ježíše Číst článek

Obecně můžete použít výše zmíněné rady, které si dovolím shrnout. Vyhýbejte se zbytečnému stresu a věřte, že to jde. Jednoduše ve volném čase dělejte věci, které vás baví a zlepší vám náladu.

Dávejte si chladnější sprchu, která posílí váš obranný systém, a pokud máte možnost, dopřejte si saunu se studeným závěrem pod vodou. Alfou a omegou je vitamín D, který vám dodá slunce, pokud svítí, při delších procházkách, zahradních a venkovních aktivitách a venkovním fyzickém cvičení.

To je dnes třeba v Anglii nesmírně populární a uzavřené tělocvičny jsou nahrazovány běháním, cvičením a vůbec fyzickou zátěží v parcích. A snad ještě poznámku k počasí. Chlad vás vysiluje, ale na druhou stranu je jarní slunce značně ošidné. Využívejte ho, nepřehřejte se a ani neprochladněte. Snad ještě jedna rada: práce počká, a pokud si chce tělo na chvilku odpočinout, dopřejme mu to. Ví samo nejlépe, co potřebuje. Ve váš prospěch.

Nezastupitelné je složení stravy

Nemějte obavy, ke stravě se dostaneme právě teď. Čtete gastroglosu a jídlu se tedy nelze vyhnout. V každém ročním období potřebujeme jiná jídla, v zimě saháme po vydatnější stravě a studené saláty, ovoce a zelenina nejsou až tak v kurzu. Na jaře nám chybí právě vitamíny a z toho citelně těží jarní únava.

Banány a hruška ochutí dezert z ovesných vloček | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Porazit ji můžeme právě zvýšenou konzumací čerstvého ovoce, mladé zeleniny a zeleninových jídel. Započítávám do toho i trendy jídla z právě vyrostlých pampelišek, kopřiv a medvědího česneku.

Návodů na jejich přípravu je všude dost. Značné tlaky jsou v jarním období vyvíjeny i společnostmi prodávajícími různé biologické doplňky a suplementy. Nejsem z toho nadšená. Čerstvá zelenina je nenahraditelná, stejně jako bylinky, a za tím si stojím.

Co si připravit k jídlu

V období jara doporučuji orientovat se na čerstvé saláty z letošní zeleniny. Máme zde květák z nové sklizně, chutěmi nabitou jarní cibulku anebo hořkou roketku. Chřest k nám zavítal z Řecka a tak si ho můžeme užít v předstihu. Nezatracujte ani zimní listovou zeleninu, ta je přímo nabitá vitamíny i minerály, takže kadeřávek, mangold, různé druhy zelí, kapusty či brokolice jsou připraveny k vaření.

Jde to i bez pláče. Co nabízí a co naopak chybí speciálně vyšlechtěné cibuli? Číst článek

Skvělým stimulantem budou chia semínka plná vlákniny, bílkovin a omega-3 mastných kyselin. Polévková lžíce kombinovaná s jogurtem, ovoce a saláty jsou opět skvělou volbou. V tomto případě doporučuji vyšší přísun tekutin.

Dopřejte si i citrusy a ovoce k nám dovážené, vodní melouny jsou stále v prodeji, různé druhy ořechů, které zvyšuji energetickou hladinu. Po Velikonocích bude příležitost dopřávat si vejce a v obchodech se poohlédněte po čerstvé rybě s obsahem mastných kyselin, ale i po sladkých bramborech. Batáty jsou opět zdrojem energie díky vysokému obsahu sacharidů, vlákniny a také draslíku, přidejte je k vejcím do salátu.

I takové ovesné vločky dokáží nabít naše tělo potřebnou energií a ovesná kaše s ovocem je trefa přímo do černého. Ovesné vločky však můžeme také zapéct do skvělého nákypu s banánem a ovocem a pak servírovat s bílým jogurtem politým javorovým sirupem jako snídani anebo jako chutný dezert. Vločky zde poslouží jako mouka, jednoduše je rozmixujte, banán vše spojí a hrušky nebo jablka ochutí. Můžete zkoušet i jiné druhy ovoce a třeba přidat i kakao.

Nezapomínám totiž ani na to, že je zapotřebí uspokojit naše chuťové buňky. Ty stále touží po cukru, který pomáhá uvolňovat hormon štěstí – dopamin. A i když je v dnešním receptu cukru málo a navíc ve formě javorového sirupu, určitě vám zlepší jarní náladu!

Servírujte s bílým jogurtem jako snídani nebo sladký dezert | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Skořicový nákyp z ovesných vloček s banánem a hruškou

pro formu kulatou formu 18-22 cm

Vločky rozmixujte na vločkovou mouku, pokud ji chcete mít úplně hladkou, přesypte ji přes sítko | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience:

150 g ovesných vloček

12g prášku do pečiva

1 velký měkčí banán

150 ml mléka

špetka soli

2 lžičky mleté skořice

2 vejce velikosti M

2 lžíce javorového sirupu + lžička na servírování

2 zralé hrušky nebo jablka

1/2 velkého bílého jogurtu k servírování

čerstvá máta k servírování

Postup:

Nejdříve si předehřejeme troubu na 180 °C. Lehce olejem nebo máslem vymažeme keramickou formu. Vločky vložíme do mixéru a při vyšší rychlosti rozsekáme na moučku. Smícháme je s práškem do pečiva, přendáme do hlubší mísy kuchyňského robotu, přidáme vidličkou rozmačkaný banán, skořici, mléko, vejce a javorový sirup a vše smícháme do hladka. Směs vlijeme do vymazané formy a uhladíme. Oloupeme hrušky, nakrájíme na plátky a položíme na těsto a potřeme javorovým sirupem. Pečeme 25 minut nebo do doby, kdy je párátko vytáhnuté ze středu nákypu suché. Vyndáme a necháme lehce zchladnout, tedy asi 10 minut. Poté již servírujeme do misek, doplníme bílým jogurtem a pokapeme javorovým sirupem.

Místo cukru použijte sirup, v kombinaci s jogurtem doplní chutě | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas