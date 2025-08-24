Ve šlechtění vína jsme na světě jednička. Máme spoustu nových odrůd, přibližuje enolog Tichý
Enolog Ondřej Tichý je zástupcem vinařství Volařík, které ve středu získalo ocenění Vinař roku 2025. „Ještě nám to nedošlo. Pomalu si zvykáme,“ komentuje v pořadu Host Lucie Výborné výhru Tichý. Co konkrétně má enolog na starosti? „Mám zodpovědnost od příjmu hroznu až po finální produkt v lahvi, i třeba za ten krátký popisek na zadní etiketě. Takže veškeré rozhodování, co se s hrozny, s vínem bude dělat, jde za mnou,“ přibližuje.
Viděl jsem vás v jednom videu, kde jste měl tričko s nápisem: Vlašák Maker. Proč vás láká vlašák? Čím je zábavný?
V podmínkách moravského a českého vinařství máte v každé oblasti odrůdu, která tam je perfektní, která má skvělé podmínky. V tom je naše vinařství krásné.
Na Mikulovsku máme vlašák. Pak máme Pálavu, kde jsou vlašáky minerální, Dunajovické kopce, blízko hranic s Rakouskem, kde je jiná půda, jiné klimatické podmínky, tam je zase vlašák odlišný. To nás strašně baví.
Jedna odrůda, se kterou se dají dělat různé věci. Můžete mít stejný sběr, ale z různých lokalit a to víno bude jiné.
Jak se chová vlašák? Překvapuje občas?
Hodně překvapuje. Je to plastická odrůda. Můžete z něho vyrobit krásné, svěží, letní víno, ale i nějakou bombu v sudu, která je vrstevnatá. On ale hlavně čaruje s botrytidou. Když napadne vlašák, je to risk. Výsledky ale vždycky stojí za to.
Botrytida je plíseň...
...která je na slupce a svým působením vysává vodu z bobule.
Měli by být vinaři konkurenti?
Myslím, že by neměli a nemuseli, kdyby se každý vinař věnoval tomu svému, co má dobrého, pro co má podmínky. Proto budete mít na Slovácku skvělou rulandu bílou, na Znojemsku skvělý veltlín a sauvignon, u nás na Mikulovsku skvělý vlašák, v Čechách dobré pinoty a ryzlinky rýnské. Zákazník si může vybrat to své, to nejlepší a my konkurenti nebudeme.
Je to zbožné přání, nebo si myslíte, že to jednou přijde?
Myslím, že to přijde nebo už to spíše přichází.
Jak se to projevuje?
Nezažil jsem, že by byl vinař odtažitý, že by nějaký kolega řekl: ‚Sem nechoď, já ti nedám ochutnat.‘ Vinaři jsou kamarádští, ochutnáme si to navzájem, i když jsme ze stejné obce. Protože když dva dělají totéž, nikdy to nebude totéž. Můžu mít stejné hrozny na začátku, ale když to budeme dělat každý po svém, vždycky bude víno rozdílné.
Pálava
Které odrůdy jsou momentálně hitem?
Teď jsou hitem PIWI odrůdy, což jsou interspecifické odrůdy neboli odrůdy, které jsou vyšlechtěny pro to, aby se při pěstování muselo málo ošetřovat chemickými postřiky. Bez toho to nejde, nejsou úplně odolné, ale jsou odolnější.
Jsou to solaris, hibernal, johanniter, saphira, donauriesling nebo cabernet blanc. Je toho spoustu. Ve šlechtění jsme na světě jednička, máme spoustu svých nových odrůd, a dokonce i těch odolnějších. Jsou to vína, která jsou zábavná, hodně aromatická. Ne vždycky, ale často jsou aromatičtější a lidi baví, když je něco nového.
V čem je Mikulovsko specifické?
Mikulovsko je specifické hlavně svou polohou a tím, co vidíte, když k nám přijíždíte. A to je Pálava – obrovský vápencový masiv, který neskutečně ovlivňuje naše vinice a výsledné víno. Pro ty, kdo by třeba nevěděli, co ve víně z Pálavy hledat, je to mineralita, ta slaná koncovka.
Podél Pálavských vrchů je občas mlha, to má na víno také vliv?
Velký. Mlhy způsobují, že jsou hrozny orosené, takže na nich roste zmíněná botrytida. Je na slupce, vysává vodu z bobulí, koncentruje cukry, kyseliny, extraktivní látky. Třeba vlašák je potom krásně medový, oříškový, charakterní. Je to něco unikátního. A můžeme s čistým svědomím říct, že to nikde na světě u vlašáku není.
Jak konkrétně vinařství ovlivňuje změna klimatu? Vidí Ondřej Tichý ve výrobě vína generační posun? A na co z toho, co se učil ve škole, musel pak v práci zapomenout? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.