Věda pro děti: Proč některé papričky pálí, která je nejvíc intenzivní a jak se pálivosti zbavit?

Papričky jsou nejpálivější tam, kde je hodně hmyzu, ukazují výzkumy. Pálivostí se tedy rostlina chrání nejen proti hlodavcům, ale i proti hmyzu. Někdy ale může látka rostlinu i oslabit. Například mravencům se do takových semínek lépe dostává.

Právě proto existují i nepálivé varianty, protože nejde jen o samé výhody.

Pálivost rostliny ovlivňuje také její hospodaření s vodou. V sušším klimatu rostliny s větším počtem průduchů, což jsou ty pálivější, ztrácejí snadněji vodu. Vždy jsou tedy pálivější rostliny z vlhčích oblastí, kde je i větší výskyt hmyzu.

Zatímco hlodavcům kapsaicin vadí, ptákům ne. Receptory na něj nemají a v klidu semínka papriček pojídají.

V tomto případě to ale rostlině nevadí. Semínka, která projdou trávicím traktem ptáků, dobře klíčí, a ptáci tak vlastně přispívají k šíření rostlinky.

Co lidé a pálivé papričky?

Pálivost papriček lidé cítí. Pálí to a někdy vyloženě bolí.

Zajímavé je, že kapsaicin se neváže na chuťové buňky, ale na nervové receptory pro vnímání bolesti, na takzvané nociceptory. Pálivost se dostavuje při styku se sliznicemi, tedy třeba s okem, ústy, nosem, zkrátka s místy, kde na to máme vhodné nervy.

Podobný děj, ke kterému dochází při působení kapsaicinu, probíhá, i pokud v těle přesáhne teplota hranici 42 °C. Kapsaicin zvládne aktivovat stejnou nervovou dráhu, a proto aniž by změnil naši teplotu, máme pocit velkého horka.

Ve skutečnosti tedy kapsaicin vůbec nepálí, jen dráždí naše receptory, které nás chrání před popálením a velkou bolestí.

Mozek vyšle signály a my se začneme potit. Uvolní se nám sliny a slzy a taky dostane naše tělo dávku endorfinu, což je přírodní lék proti bolesti. Možná proto si tolik lidí na pálivých papričkách rádo pochutnává. Hledají tn pocit štěstí a pohody poté.

Chili papričky také obsahují proteiny, vlákninu, hodně vitaminu C a A, působí pozitivně na krevní oběh a tak dále. Jsou pro nás přínosné.

Jenže to člověk v minulosti nevěděl. Proč si tedy způsoboval peklo a něco takového začal jíst? Možná to byl poprvé omyl, pak kanadský žertík, a nakonec se to ujalo, kdo ví.

Jak se zbavit pálení?

Pokud vás paprička pálí, rozhodně nepijte vodu. Kapsaicin ale dobře reaguje na tuky. Můžete zkusit studené plnotučné mléko, kousek chleba nebo třeba slaninu.

Pálivost se měří pomocí Scovilleova testu. Pomocí Scovilleovy jednotky tepla (SHU) se udává množství kapsaicinu v papričkách.

Mezi momentální šampiony patří třeba odrůda Carolina Reaper s hodnotou 2 200 000 SHU nebo Dragon’s Breath s hodnotou 2 480 000. Pro srovnání, klasická jalapeño paprička, která už je i tak dost pálivá, má maximální hodnotu pálivosti 8 000.

Kapsaicin místo anestetik

Probíhají také vědecké výzkumy, které testují, zda by mohla pálivost papriček fungovat jako znecitlivující lék místo běžných anestetik. Mohlo by dojít ke ztrátě vnímání bolesti, ale ne ke ztrátě citu. Testování zatím probíhá na zvířatech a výsledky jsou celkem pozitivní.

Možná bude jednou náplast s kapsaicinem fungovat na konkrétním místě na těle k vyřazení nociceptorů z provozu a bude se používat před chirurgickým zákrokem. Už dnes se pracuje s kapsaicinem třeba proti bolesti po pásovém oparu.

A možná se do budoucna využije i v komplikovanějších případech, třeba pro vyřazení informací o bolesti v míše. I tam totiž nervová zakončení citlivá na kapsaicin jsou.