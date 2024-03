Francouzští vinaři hlásí rekordní produkci vína. V Burgundsku doplní zásoby, růst cen zpomalí

Loňská produkce v Burgundsku dosáhla objemu 1,899 milionu hektolitrů vína, což je ekvivalent asi 140 milionů lahví. „Rok 2023 pokořil všechny rekordy,“ uvedl místopředseda profesního sdružení BIVB François Labet.

Vysoký objem loňské produkce podle předsedy sdružení Laurenta Delaunaye umožní vinařům v Burgundsku doplnit zásoby ve skladech. „Chronický deficit se vyřeší,“ uvedl Delaunay.

Vinaři v této známé oblasti totiž zažili řadu slabších ročníků. To by se mělo promítnout do cenové dynamiky, ceny by neměly růst tak rychle. V předloňském roce se průměrná cena za láhev burgundského vína zvýšila o zhruba desetinu na 9,46 eura (asi 240 Kč), uvedlo sdružení BIVB.

Kvůli špatné úrodě v Itálii a ve Španělsku se letos Francie vrátila do čela světové produkce vín. Francouzští vinaři čelí klesajícímu zájmu o své produkty na domácím trhu. Řada oblastí má však silné mezinárodní renomé, což pomáhá objemům exportu i prodejním cenám. V některých méně známých oblastech však vinaři a úřady přistoupili k likvidaci vinic.