Víno v plechovce? Velký zájem o něj nebude, myslí si čeští vinaři

„Tenhle ten nápad vznikl u mé maminky, která absolvovala Svatojakubskou pouť. Během té cesty narazila na to, že jí všude nabízeli víno místo vody. Zaujalo nás to a došli jsme k tomu, že by bylo fajn si to víno vzít s sebou, nicméně láhev by se nám rozbila. Tak nás napadlo, proč nikdo nevyrábí víno v plechovkách? A to byl asi ten hlavní impulz,“ říká pro Radiožurnál Jan Langhans ze Znojma.

Do plechových obalů stáčí víno některé firmy třeba ve Francii, Austrálii nebo Spojených státech. Francouzská varianta byla k dostání v některých obchodních řetězcích i v Česku. Langhans se nakonec nepustil do výroby vína se svojí matkou, ale partnerkou Janu Drozdovou.

„Nemáme strach z toho, že by to lidé nepřijali. Svoje zákazníky si to určitě najde a zákazníky hledáme hlavně mezi mladými lidmi. Protože chceme, aby pili raději víno než přeslazené nápoje z tvrdého alkoholu.“ Jana Drozdová

„Ten obal má určitý vliv na kvalitu vína a na jeho vývoj. Vína levnějších cenových kategorií převáží a i nabízí v podobě sudového vína v kegových sudech, které jsou taky kovové. Nějak pocitově a tradičně je pro mě víno v láhvi to nejlepší, co může být. Víno je natolik tradiční záležitost, že nějaké masivní rozšíření neočekávám,“ tvrdí Tibor Nyitraye ze Svazu vinařů České republiky.

„Víno, to není jen produkt, ale je to i obal a je to hlavně kultura podávání. Pokud by se mělo pít víno v plechovce tak, jak pijeme pivo, tak to je pro mne něco naprosto nepřijatelného,“ souhlasí s ním Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra.

Například ve Francii si ale plechovkové víno své místo našlo. Je skladnější a mladí lidé si ho berou třeba na festivaly. Navíc je levnější a tvoří tak i alternativě k pivu, které mladí lidé pijí častěji.