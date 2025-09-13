Vinobraní v Mikulově láká na bohatý hudební program. V neděli mohou návštěvníci přijít zadarmo
Desetitisíce lidí v září pravidelně míří za vínem na dvě velká vinobraní, tento týden se konají ve Znojmě a současně v Mikulově. Od letošního 78. ročníku Pálavského vinobraní návštěvníky neodradil ani déšť. Těšit se mohou na degustaci vín i vystoupení známých kapel, v neděli navíc zdarma.
Protože celé sobotní ráno i dopoledne v Mikulově pršelo, akce více připomínala takové pláštěnkobraní než vinobraní. Plno tak bylo, namísto stánků s burčákem a vínem, spíš v kavárnách a v podloubí, kde se dalo schovat před deštěm.
Začátek sobotního programu byl pozvolný. Lidovou hudbu na pódiu to ale nezastavilo. Davy se postupně začaly přesouvat i k samotným stánkům. A návštěvníci z karavanů nebo z aut s vestavěnými postelemi, kteří vstávali po desáté, určitě také dorazí.
Podle předpovědi počasí přestane pršet v pondělí, to dokazuje i samotná obloha. Bílá střecha kaple svatého Šebestiána na Svatém kopečku nad městem už prosvítá z mlhy a lidé už tu dokonce ochutnávají i zmrzlinu. Nejspíše čekají, že vysvitne i sluníčko.
Hudební program
Většina lidí každoročně míří na zahájení s příjezdem krále Václava IV. s královnou a družinou, to se odehrálo v poledne na náměstí. Procesí se odtud vydalo směrem k amifteátru, kde se koná hlavní hudební program.
Zatímco na náměstí hraje lidem spíš cimbálová muzika a folklorní vystoupení, v amfiteátru návštěvníci ochutnávají víno za úplně jiného doprovodu. Zahrají tam kapely Jelen, O5 a Radeček nebo úplně na závěr Tata Bojs.
A koho odrazují velké davy anebo vstupné, ten může do Mikulova přijet ještě na závěr týdne, protože organizátoři se rozhodli nedělní hudební i degustační program zpřístupnit všem zdarma.
Znojemské vinobraní
Loni si Znojmo a Mikulov naplánovali vinobraní na různé termíny, což nakonec dopadlo špatně pro Znojmo, protože to zvolilo v podstatě stejný víkend jako letos.
A jak víme, to byl víkend extrémních srážek, které pak způsobily povodně. Organizátoři tehdy nechtěli nic riskovat, a přestože jihu Moravy se pohroma nakonec vyhnula, akci zrušili.
Lístky, které si loni lidé koupili, zůstaly v platnosti i na letošek, takže i vstupenkou z roku 2024 se o víkendu návštěvníci Znojma můžou prokázat a dostanou se do historického centra města.
Poslechněte si celou reportáž z vinobraní v Mikulově nahoře v článku.