Voda z Alp a chmel z Německa. Lichtenštejnský pivovar rád experimentuje a sbírá evropská ocenění
Lichtenštejnsko je malá země obklopená velkými pivními hráči. Rakousko na jedné straně, Švýcarsko na druhé. Možná i proto tam víc než sto let žádný vlastní pivovar neexistoval. Dnes Brauhaus nedaleko Vaduzu vyrobí asi 300 tisíc litrů ročně, což dělá patnáct půllitrů na Lichtenštejnce. Není to moc, ale i tak jejich pivo získalo evropskou zlatou medaili.
Příběh tohoto podniku začal jako vtip u piva. Jen tak mezi řečí, u stolu ve výčepu: „A co kdybychom měli vlastní pivovar?“ Jenže u téhle věty nezůstalo a v roce 2007 Brauhaus uvařil svou první várku piva. Nejprve v pronajaté hale, o několik let později už ve vlastním, industriálně laděném domě nedaleko Vaduzu.
Od začátku u toho byl i sládek a jeden z vedoucích pivovaru Lukas Bernardi: „Chtěli jsme se rozvíjet tak, jak jsme si to sami vysnili. Nejen vařit pivo, ale mít i restauraci, prostor pro akce, obchod se specialitami z Lichtenštejnska. Zkrátka místo, kde se potkává komunita.“
Zakládat takový podnik v Lichtenštejnsku přitom podle některých nedávalo smysl. Do země se dováží desítky druhů i značek piv z okolních států, hlavně ze Švýcarska, a najít si místo na trhu rozhodně nebylo jednoduché.
„Ve Švýcarsku dlouho fungovalo kartelové rozdělení trhu. Každý pivovar měl své území a ostatní na něj nesměli. Ale Lichtenštejnsko do toho systému nespadalo – tady mohli prodávat všichni. A lidi u nás si zvykli na rozmanitost. Hlavně mladí se nebojí zkoušet nové věci, proto jsme do toho šli,“ vypráví Lukas.
Základem je chuť experiment
Stojíme mezi nerezovými tanky, všechno tu voní po sladu a páře. Právě tady se vaří pivo, které si pak lidé mohou vychutnat u výčepu prakticky hned za mými zády. Dnes je na čepu vlajková loď tohoto pivovaru, světlý ležák Alpagold, polotmavý Märzen, ale i bezinkové pivo nebo třeba Milk stout. A to zdaleka není všechno.
Záchrana zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci pokračuje. Na místě už je i vybavení na vaření piva
Číst článek
„Dole stojí malá zkušební varna na sto litrů piva. Zaměstnanci nebo učni si v ní můžou zkusit vlastní recepty, ať už je to kyseláč, IPA, nebo něco úplně nového. Zkoušíme pořád,“ usmívá se pivovarník.
A experimentovali tak dlouho, až se jedno z piv loni prosadilo i mezi evropskou konkurencí. White IPA – svrchně kvašené, citrusové, s jemným zákalem - získalo zlatou medailí ze soutěže European Beer Star.
„Je to opravdu velká čest,“ ukazuje Lukas hrdě na zlatou hvězdu u výčepu. „V každé kategorii se uděluje jen jedna zlatá medaile. Není to jako jinde, kde stačí dosáhnout určitého počtu bodů a každý má ocenění. Naše pivo mělo opravdu silnou konkurenci a o to víc nás to jako malý pivovar z malé země těší.“
Český ležák? Možná jako limitku
Voda, kterou k výrobě zdejšího piva používají, je z Alp, chmel a slad pochází převážně z Německa. A část ječmene si vypěstují i doma – na malém políčku, spíš symbolicky. Český chmel nebo slad tady zatím nenajdete. Ani český ležák – i když o něm už uvažují.
„Český styl je samozřejmě výborný. My vaříme spíš ve stylu mnichovského ležáku, ale nikdy neříkej nikdy. Umím si představit, že bychom uvařili i český speciál – třeba jako limitku,“ zamýšlí se Lukas Bernardi.
Mohlo by lichtenštejnské pivo podle něj zaujmout i Čechy? „Pivo je hodně emocionální produkt. Vždycky souvisí s místem, kde vzniká. A Lichtenštejnsko má historické vazby i na Česko. Pro pivaře to může být zážitek,“ věří sládek pivovaru Brauhaus.