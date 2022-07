Wimbledonská ochutnávka tenisu a jahod se smetanou

Wimbledon je v tenisovém světě vrcholem bílého sportu. Je dokonale zorganizovaný, nádherně vyzdobený, plný dobré nálady a provoněný jahodami. Vím, o čem mluvím. Byla jsem na něm vícekrát. Pokud by někdo začal pátrat, tak ani jednou jako hráčka, ale vždy jako bedlivá pozorovatelka Británie a její gastronomie a také jako ochutnávačka těch nejlepších jahod se smetanou a fanynka našich tenistů. Jo a co se tenisu týká, ráda si občas zahraju. Wimbledon 9:00 9. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cena jedné porce jahod se smetanou se drží od roku 2010 na 2,50 librách. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Opět záhada

Někdo jistě podával jahody se smetanou jako první, ale my budeme hledat toho, kdo je podával v souvislosti s tenisem. A já jsem se k němu dopátrala. Abych byla upřímná, nebylo to tak složité, i když se dostaneme až do roku 1509. Nepřeklepla jsem se, ten rok 1509 je opravdu dobře.

V té době žil kardinál Thomas Wolsey, vlivná postava na královském dvoře. Král Jindřich VIII. zajel za kardinálem na návštěvu do Hampton Court a jeho kuchař připravil jako dezert právě čerstvě natrhané lesní jahody se smetanou. Byl to jen jeden z dezertů celého banketu, ale král si pochutnával zrovna na něm a vypadal nadmíru spokojeně.

Celá historka má ještě tu pikantnost, že v té době se mléčné produkty považovaly za příliš sedlácké, a hle, král si jenom pomlaskával. A když chutnalo Jeho Veličenstvu, muselo chutnat i celému dvoru. Tato kombinace díky tomu získala na popularitě, která trvá dodnes.

No a souvislost s tenisem? Lord Wolsey měl na panství Hampton Court tenisové kurty, a když se chce, jako že se chce, máme zde souvislost přímo pohádkovou.

Já jenom dodám, že název tenisu se ujal v Anglii už v 15. století. Prý vznikl z francouzského zvolání Teniz! (chytejte, berte) a Angličané hru psali a vyslovovali jako „tennis“.

Zpočátku to musela být nuda, proto asi přišly jahody se smetanou divákům vhod. Hrálo se totiž s míčky vyrobenými z kůže nebo korku. Nemusím ani dodávat, že moc neskákaly. První gumové míčky byly vyrobeny až v 19. století.

Smetana na jahody pochází od prémiové značky Rodda's z Cornwallu. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Doufám, že mé tenisové odskočení nikoho nerozladilo, proto zpět k jahodám. Kdo byl první, tedy víme, ale bylo to tak? Těžko říct, já se při řešení záhady prvenství ve spojení jahod a tenisu přikláním spíše k teorii, že vše vzniklo v roce 1877.

Tehdy se v Anglii konalo první mistrovství. Byl červenec, jahody se červenaly jedna radost, a tehdy si zatím pouhých 200 tenisových diváků na jahodách se smetanou prokazatelně pochutnávalo.

Letos ve znamení stovky

Procházela jsem se po wimbledonském tenisovém areálu a všude na mne vyskakovalo číslo 100. Na čepicích, na ručních a dárkových předmětech se skvěla stovka. Nejstarší tenisový turnaj začal ve vzpomínaném roce 1877, ale letos si připomínáme 100. výročí Centre court, jedinečné katedrály sportu, areálu na Church road ve Wimledonu.

Být při tom pro mne byla pocta. Ovšem jahody se smetanou chutnaly stejně báječně jako při všech mých předešlých návštěvách tohoto tenisového svátku.

Letos si připomínáme 100. výročí Centre court, jedinečné katedrály sportu a areálu na Church road ve Wimbledonu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Aby nechutnaly

Začnu tím, že i když je náš svět v kolotoči inflace, Britové ji, co se týče cen potravin, neberou v úvahu. Velké řetězce drží předinflační ceny a mají snahu dokonce potraviny zlevňovat.

Cena jedné porce jahod se šlehačkou se drží od roku 2010 na 2,50 librách. Pořadatelé sdělili deníku Daily Telegraph, že raději ponesou vyšší náklady sami, než aby je přenášeli na diváky. Já to mohu jenom potvrdit. Vystála jsem si frontu na jahody v Strawberries & Cream baru a dala si je i v restauraci Centenary právě za tuto cenu.

Na prémiové jahody se Wimbledonu stojí fronta. Strawberries & Cream stánek | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Je jasné, že na jahodách záleží. Ty wimbledonské pocházejí z Maidstonu v hrabství Kent z farmy Hugh Lowe Farms. Všechny jahody jsou v kategorii nejvyšší třídy a teď to tajemství: sbírají se za úsvitu! Není v tom žádný pohanský zvyk, ale nutnost, protože musí být téhož dne do otevření tenisového svatostánku na svém místě.

Jen pro orientaci: během dvou týdnů se takto nasbírá a s potěšením chuťových buněk sní okolo 40 tun jahod. Mimo jiné se počítá i se spotřebou asi 445 kg malin.

Abych nezapomněla na smetanu – ta pochází od prémiové mlékárenské značky Rodda's, která sídlí v Cornwallu. Tajemství dokonalé cornwallské smetany je veřejně známo.

Roste tady tráva, ze které místní kráva nejlepší mléko dává…

Důležitá informace

Pokud se o víkendu chystáte navštívit tenisovou katedrálu Centre Court na sobotní finále žen, případně nedělní zápas mužů, vězte, že si můžete vzít s sebou i jídlo a pití. Ovšem přiměřeně, jak upozorňují pořadatelé. Tak třeba k pití si můžete vzít lahev šampaňského nebo vína, případně dvě plechovky piva nebo míchaného koktejlu.

Na kurty jen s plastovými poháry . Gin & Tonic je oblíbeným osvěžením | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jídlo je omezeno především tím, že nesmí šířit vůně nelibé, v tomto případě zapomeňte na vyzrálé olomoucké tvarůžky s řádně odleželým korejským kimči.

A co hráči?

Naše tenistka Marie Bouzková sice vypadla ve čtvrtfinále, ale je osvěžujícím překvapením pro současný tenis a stala se miláčkem publika. Svou dovedností ohromila celý tenisový svět a já jsem přesvědčena, že svou pozitivní roli sehrály i jahody se smetanou. V jednou rozhovoru odpověděla bez váhání na otázku:

„Jak si po výhře pochutnáte na jahodách se smetanou?“

„Už se na ně těším! Tradičně na ně půjde celý tým. Po každém vítězství jsou vždycky lepší a lepší!“

Krásné léto s jahodami, tenisem i sluníčkem.