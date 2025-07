Z čajové kultury je cítit zen. Setkání u čaje ale nemusí znamenat klečení na rohoži, říká teatender

„Během čtvrt hodiny se odehraje něco kouzelného, jako by se v konvičce s čajem vylouhoval přítomný okamžik. Člověk je naplněný,“ popisuje tichý čajový obřad teatender Jiří Boháč. Je mu bližší japonská, nebo čínská čajová kultura? Jak vypadá soutěž Tea Masters Cup? A jak si nejlépe připravit zelený čaj matcha? Poslechněte si rozhovor. Host Radiožurnálu Praha 18:47 21. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teatender Jiří Boháč | Foto: Patricie Strouhalová | Zdroj: Český rozhlas

Kdo to je teatender?

Teatender je osoba, která zastupuje čaje v gastronomii. Je to osoba, která čaj dokáže způsobně připravit hostům. Ale samozřejmě musí mít i nějaké znalosti, aby čaj dokázala nakupovat a dobře skladovat, takže i nějaké zbožíznalství.

A hlavně je to osoba, která v gastronomii s čajem umí čarovat, umí jej připravit na tradiční způsoby, to znamená v teplé podobě, umí ho míchat v koktejlech, dělat skvělé ledové čaje a třeba i párovat s jídlem.

K čaji jste se prý dostal přes bylinky, které vám už od dětství dělaly dobře a byly vám velmi blízké. S kolegou vedete zájmovou skupinu Czech Teatenders, taky jste národním koordinátorem a organizátorem soutěží světového mistrovství Tea Masters Cup v České republice a vicemistr světa v míchání nealko drinků. Tak jaký je ideální čaj na léto?

Ideální čaj na léto, když se zase smrsknu zpátky bez všech těch titulů, je pro mě ten, který mám zrovna na stole nebo kdekoliv. Samozřejmě zelené čaje, to je pro mě úplný ideál.

Je to bylina, která tak jak je stvořená a vypěstovaná, skvěle ochlazuje tělo, ať už čaj pijete studený, nebo teplý. A teď si hodně užívám bílé čaje, které jsou jemnější chutě, ne moc stimulace, ale spíše klidu a ticha.

Jsou nejrůznější čajové obřady, vy ale teď preferujete tichý obřad čaje. Co to je?

Řekl bych, že to je reakce na ztřeštěný svět teatendera za barem, kdy míchám drinky a je to velká show. Toto je stažení se do ticha. Vzniklo to před pár lety na tanečních prázdninách. Kamarád tomu říká mše úsvitu, je to za rozbřesku na kopci s výhledem na Blaník. U ohně dám ohřát v kovové konvičce vodu, potom se zalijí lístky, vylouhuje se čaj, naliji jednu misku, a tím to končí.

Ale zároveň se tam během čtvrt hodiny odehraje něco kouzelného, jako by se v konvičce s čajem vylouhoval přítomný okamžik. Člověk je tak naplněný, že všechno ostatní, ten den, už je potom takovým velkým bonusem.

A tím, že se to odehrává v tichu, že tam nemusím průvodcovat, nemusím nikomu říkat, co má cítit a co má vnímat, tak si to každý vnímá po svém. Ve ztišení najednou vnímáte okolí, vnímáte sebe, vnímáte to, co se děje, a je v tom určitá posvátnost. To mě baví.

Jednoduchost a prostota

Vaše dcera odlétá s dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu do Japonska. Tam jsou tradiční čajové obřady. Máte radši ty japonské, nebo ty čínské? Nebo je to jedno?

Osobně mi je bližší japonský čajový obřad nebo vůbec japonská čajová kultura. Líbí se mi jednoduchost a prostota, kterou reprezentuje japonský wabi styl. Je v tom cítit zen, a to se mnou rezonuje.

Dcera s Českým rozhlasem jede do Kjóta, kde věřím, že si třeba nějaký takový obřad budou moct dát. A hodně jí tu cestu závidím. Japonsko má spoustu nádherných příběhů, je to kulturně bohatý svět. Bude tam zpívat sólo v japonštině, písničku o nenaplněné lásce, a myslím, že si získá srdce Japonců, tak ji třeba pozvou na nějaký obřad.

Můžeme opravdu silným čajem nahradit kávu? Tein a kofein je prý totéž.

Nabízelo by se to, ale pro mě je to nenahraditelné v tom smyslu, že by jeden zastupoval druhý. Je to tak, že sice ten alkaloid, ten stimulant je podobný, ale je navázaný na úplně jiné látky a výsledný koktejl účinků je jiný.

Káva je pro mě důležitá kinetická energie v čase, kdy potřebuji přemisťovat logisticky věci, tvořit v truhlárně rukama, a tam to dává smysl.

Když se naopak potřebuji víc koncentrovat a být kreativní nebo když jsem v práci a dělám nějakou administrativu, ale i když trávím volný čas a chci jenom drnkat do kytary nebo na ukulele, tak tam má pro mě zase místo čaj, kdy jsem nabuzený, ale jinak. Víc tvořivě.

Říkáte, že práci s čajem chápete jako umění. Opíráte se o tradiční čajové kultury, ale prezentujete je v moderním stylu. Co všechno do moderního stylu patří? Chápu to tak, že přestože jsme kreativní, asi bychom si neměli dělat úplně všechno, co nás napadne.

Jsem toho názoru, že můžu dělat to, co vychází zevnitř ven. To znamená, že když ucítím, že to ve mně samotném a v mé realitě vytváří harmonii, tak se o ni chci podělit.

Setkáním u čaje nemusí být rohož, nemusíme u toho klečet, ale můžeme se sejít u čajového baru. Pak mám pocit, že to je krok do současnosti, ale s něčím, co přichází z hluboké historie.

Jaká hudba se hodí k čajovému obřadu? Pěstuje si Jiří Boháč vlastní čajovník? A jakou cestu urazila čajová gastronomie za poslední roky?