Za desítky let se leccos změnilo, soudí pravidelný návštěvník Oktoberfestu. K pití doporučuje Augustiner
Karneval, na kterém se mísí vysoké s nízkým a krásné s ošklivým. Nebo bohapusté závody v opíjení. I tak se mluví o mnichovské slavnosti Oktoberfest, největším pivním festivalu na světě, jehož návštěvnost dosahuje šesti milionů lidí ročně. V sobotu v bavorské metropoli začal jeho 190. ročník.
„Pivo Augustiner. To je na Oktoberfestu to nejlepší. A pak všichni ti lidé z celého světa. Mám radost, že je v Mnichově tak pěkně,“ vítá začátek Oktoberfestu pan Josef Sepp. Přišel i s manželkou, oba tradičně oblečení – on v kožených kalhotách, ona v dirndlu. A rozhodně to nejsou nováčci.
V bavorském Mnichově o víkendu začal pivní festival Oktoberfest, navštíví ho až šest milionů lidí. První den navštívil i zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Tomáš Havlín.
„Rodiče mě sem vodili už jako dítě. A sám jsem byl poprvé na Oktoberfestu v pětašedesátém. To mi bylo čtrnáct nebo patnáct let a učil jsem se v Mündenu na kuchaře,“ vzpomíná.
Podle pana Seppa se na Oktoberfestu leccos změnilo. Někdejší domácká atmosféra prý do velké míry ustoupila bujarosti. V pivních halách prý už po večerech spořádaně sedí jen málokdo – a všichni si stoupají nahoru na lavice.
Právě prozkoumání pivních stanů, nebo spíš hal – protože dovnitř se vejdou desítky tisíc lidí – doporučuje jako první krok v poznávání Oktoberfestu Libor Dolina, rodák ze Šumperku, který už ale žije v Německu asi 20 let.
„Každá je krásná svým způsobem. Já tady byl i v 90. letech, chodím sem prakticky každý rok, mimo období covidu. Pivo s rozumem, protože je hrozně silné, a zážitek je někde jinde,“ vypráví.
Zdravotnické město
Na lidi, kteří podcenili sílu bavorského piva, je na Oktoberfestu připravený početný tým zdravotníků. Říká se, že tady mají město ve městě, kromě ordinací také malý operační sál.
Mluvčí zdravotníků Ralf Kuchenbuch potvrzuje, že hodinu od zahájení festivalu už vyhledali ošetření první návštěvníci. Zatím jsou to spíš řezné rány nebo pády, z pohledu mluvčího banality.
Případů prý ale bude přibývat: „Je extrémní teplo, jaké už dlouho nepamatujeme, A to určitě sehraje roli. Můžou se objevit potíže s krevním oběhem a podobně. Uvidíme, ale jsme připraveni a určitě to zvládneme.“
Kromě zdravotníků bdí nad Oktoberfestem taky 600 policistů a přes tisíc pracovníků bezpečnostních agentur. Mnichov mimo jiné letos zakázal parkovat vpodvečer u areálu slavnosti elektrické koloběžky, aby se návštěvníci při nočních cestách domů nezranili.
Už 190. ročník Oktoberfestu zahájil naražením prvního sudu primátor Dieter Reiter. Čeká se, že v příštích šestnácti dnech přijde na Tereziánskou louku v Mnichově kolem šesti milionů lidí.