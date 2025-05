Za rebarboru i trest smrti

Pavlova s rebarborou a jahodami

Ingredience:

Na sněhové bezé:

4 vejce (pouze bílky)

200 g pískového cukru

1 lžička limetkové šťávy

špetka soli

Na náplň:

300 g rebarbory, nejlépe růžové odrůdy (např. Champagne)

400 g jahod

4 lžíce pískového cukru

300 ml smetany ke šlehání (možno nahradit řeckým 2% jogurtem)

čerstvá máta

kůra z 1 limetky

Postup:

Nejdříve si připravíme sněhové bezé. Předehřejme si troubu na 160 °C. Na pečicí papír položíme formu o velikosti 20 cm a obkreslíme si její velikost, papír otočíme.

Oddělíme bílky od žloutků, bílky přendáme do mísy kuchyňského robotu a šleháme je se špetkou soli a pár kapkami limetkové šťávy. Začneme šlehat pomalu a poté zrychlíme, aby se do bílků dostalo co nejvíce vzduchu a vytvořily se měkké špičky. Poté ve 3 dávkách po lžících pomalu postupně vmícháme cukr tak, aby byl v míse rovnoměrně rozprostřen, a vyšleháme do lesklého povrchu, což trvá už jen asi 2 minuty.

Na plechu uděláme v rozích pár bílkových teček a teprve potom na něj položíme papír s namalovaným obrysem kruhu, papír tím přilepíme a neposouvá se. Sníh postupně přendáme velkou lžící do naznačeného kruhu a druhou stranou lžíce vytvoříme ve sněhu důlek. Vložíme do trouby, snížíme teplotu na 140 °C a pečeme asi 1/2 hodiny, poté snížíme teplotu na 120 °C a pečeme ještě hodinu. Jakmile je bezé upečeno, vypneme troubu, otevřeme dvířka a necháme úplně vychladnout, což trvá asi 2 hodiny.

Zatím si oloupeme rebarboru, nakrájíme ji na kousky a vložíme do zapékací misky. Zasypeme cukrem, přidáme trochu vody a zapečeme ve středně teplé troubě asi 6 minut. Vyndáme z trouby, přidáme odstopkované jahody a vše promícháme, aby jahody nasákly chuť rebarborového kompotu. Necháme vychladnout.

Mezitím si vyšleháme smetanu do měkkých špiček. Hotové bezé přendáme na plochý talíř, do důlku přidáme smetanový krém a navrch rebarborový kompot s jahodami. Ozdobíme lístky máty a limetkovou kůrou a servírujeme.