Za věrnost půlku prasete aneb Den slaniny

Titulkem dnešní gastroglosy vůbec nepřeháním. Pokud splníte několik podmínek, klidně můžete být takovou výhrou poctěni. Za prvé musíte být oddáni a poté musí být vaše manželství přímo vzorové. Jeho kvality musíte odpřisáhnout porotě složené ze svobodných dívek a mužů, která vybere z několika konkurenčních párů ten nejlepší příkladný svazek. Po složení slibu, klečíc na ostrých kamenech, budete obdarováni půlkou prasete. Gastroglosa Dagmar Heřtové Londýn 9:00 19. července 2025

Nepohádat se, ani nepomyslet ve zlém na svého partnera, bezmezně ho milovat. Nedopustit se žádného manželského přestupku, to dnes třeba znamená, včetně nevěry, nemít zamknutý telefon nebo počítač, dát partnerovi přístup ke všem svým sociálním sítím a e-mailům. O tělesné potyčce či urážce partnera slovem nebo skutkem nemůže být ani řeč.

Pokud se vám někdy povede přesvědčit porotu, nemine vás přísaha přibližného znění: Přísahat budeš podle zvyklosti zpovědi, zda jsi někdy nezhřešil proti manželskému slibu, ať jsi muž či žena v manželství, zda jste se hádali či vedli sváry, nebo se jinak, v posteli či u stolu, urazili skutkem či slovem: nebo zda sis od chvíle, co kněz řekl „Amen“, někdy nepřál být znovu svobodný, či během roku a dne jsi nikdy nelitoval své volby ani v myšlenkách, ale zůstal věrný myslí i touhou, jako tehdy, když jste si dali ruce v kostele. Pokud na tyto podmínky, bez obav, z vlastní vůle svobodně přísaháš, obdržíš kus celé vepřové kýty, a smíš jej odnést s láskou a svolením; taková je naše známá tradice v Dunmow, ač radost je naše, slanina je tvá.

To vše musí probíhat během posledních dvanácti měsíců a stav manželské dokonalosti nesmíte porušit ani v myšlenkách, ani ve snu. Svůj holubičí vztah musíte odpřisáhnout porotě složené ze svobodných dívek a mužů. Porotci vyberou z několika konkurenčních párů ten nejlepší příkladný svazek a po složení slibu, klečíc na ostrých kamenech, budete obdarováni půlkou prasete. Každý, ale úplně každý musí uznat, že to stojí za to!

Flitch Day aneb Den slaniny

Tradice vznikla v roce 1104 v anglické vesnici Little Dunmow a volně přeloženo nese název Den slaniny (Flitch Day). Tento historický, slavný a stále tolik potřebný rituál se v některých částech Anglie koná každoročně a letos připadl právě na sobotu 19. července. V místě vzniku této krásné tradice, v Little Dunmow, se však slaví jen jednou za čtyři roky, naposledy před rokem.

Pokud se vám někdy povede přesvědčit porotu, nemine vás přísaha a hned poté budete obdarováni půlkou čuníka. Vy, jako vzorní manželé, řeknete svému partnerovi: je tvůj, neboť máš největší zásluhu na naší lásce. Ten bude tvrdit opak a pak se parádně pohádáte.

Nikdy se to nestalo, ale i tak by byla porota bezmocná, neboť to neproběhlo v předcházejících dvanácti měsících.

Slanina za věrnost

Tradice na nějaký čas upadla v zapomnění, ale v 19. století ji oživil spisovatel William Harrison Ainsworth ve svém románu The Flitch of Bacon (1854). Od té doby se zvyk znovu koná a slavnost se proměnila v barevný lidový festival. Celý rituál je směsicí tradice, veselí a místní hrdosti a slanina je stále udělována jako symbol věrnosti.

Ačkoliv může Flitch Day znít poněkud kuriózně, nese v sobě silnou symboliku, která je mi sympatická, ale asi bychom se letos přihlásit nemohli. Občas nějaký mráček dorazil… a kde ne? Nápad veřejného ocenění lásky, tolerance a trpělivosti v partnerství je však úžasný – a navíc – ta cena!

V roce 1960 byla Británie soběstačná v produkci vepřového masa z 80 procent | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Naučili jsme se slavit Valentýna, svatební výročí nebo dny matek a otců, ovšem Flitch Day připomíná, že i obyčejné manželství, pokud je šťastné, si zaslouží svůj kus slaniny, doslova a do písmene.

Slanina je pokrm v anglosaském světě běžný, přesto výživný a ceněný. V souvislosti s tímto rituálem se stává metaforou hojnosti, domácí pohody a umění žít ve dvojici. Možná bychom i my v Čechách měli přemýšlet nad podobnou taškařicí s vážným poselstvím. Ovšem nenapadlo mě, jaké potravinové symboly bychom mohli spojit s věrností a mezilidským respektem. Řízek, svíčková či guláš je divný druh ocenění, i když, což takhle předat vítězům pořádnou šišku houskového knedlíku, někde si jej dávají i s řízkem.

V lepším případě mě ještě napadla uzená kýta či vepřové koleno.

Proč zrovna slanina

Slanina (bacon) má v anglosaské kultuře, tedy především v Anglii, Spojených státech a dalších anglicky mluvících zemích, zvláštní status, který daleko přesahuje její roli jako potraviny. Znám několik důvodů, proč je slanina v anglosaském světě tak významná.

V prvním případě sáhneme do historie, kdy byla důležitým zdrojem bílkovin pro chudé vrstvy.

V dobách, kdy čerstvé maso bylo luxusem a ledničky neexistovaly, byla slanina, tedy uzený a nasolený vepřový bůček, kýta nebo bok, trvanlivou a cenově dostupnou potravinou. Na britském venkově ji měli vlastníci prasat jako hlavní zdroj masa přes zimu. Opět musím přidat poznámku, že to ještě „tehdá“ byly zimy!

DAGMAR HEŘTOVÁ

recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Vybrané gastroglosy vyšly v knižní podobě pod názvem Vidličkou po mapě.

V anglických domácnostech byl idiom „To have a flitch hanging in the chimney“ (Mít slaninu zavěšenou v komíně) znakem určité jistoty a blahobytu...

Poté si připomeňme kult anglické snídaně, kdy si klasický full English breakfast bez slaniny nelze představit. Spolu s vejci, klobásami, fazolemi a toastem tvoří ikonický britský pokrm, kulturní symbol podobně jako čaj o páté.

Na mysli mi vyvstal i další idiom: „bring home the bacon“. Je z 17.–18. století a znamená „uživit rodinu, přinést domů výdělek“. Slanina tu zastupuje domov, jistotu, každodennost. Idiom vychází z dřívější praxe, kdy bylo dosažení slaniny odměnou (viz Flitch Day), ale také symbolem hospodářského úspěchu.

Slanina je i dnes společensky tolerovaná, i když je dobře známé, že se nesnaží být zdravá. Tím se stává rebelským symbolem vůči dietní kultuře, a to je mi opět sympatické.

Pokud bych měla vše shrnout: slanina není, v anglosaském světě ani mimo něj, jen potravinou. Je to symbol pohody, domácnosti, mužnosti, nevázané radosti a někdy až hříšného požitku. Je pevně zakořeněná ve folklóru (Flitch Day), jazyce (bacon idioms), každodenním životě (snídaně), marketingu i kultuře.

Anglická slanina z Dánska

Ano, je to pravda – a uznávám, že poměrně překvapivý fakt, který odhaluje mnohé o globalizaci potravin i o britském vztahu ke slanině. Ačkoli slanina je jedním ze symbolů britské kuchyně, více než polovina (kolem 55–60 procent) slaniny prodávané v britských supermarketech nepochází z britských prasat, ale z dovozu, především z Dánska.

Dánské vepřové je oblíbené kvůli stabilní kvalitě, velkovýrobním kapacitám a nízké ceně. Dánské zemědělství je silně exportně zaměřené, a tak mnoho značek tzv. „britské slaniny“ (např. supermarketové řady back bacon, mírné uzení, řezání na širší plátky) je sice vyrobeno ve Velké Británii, ale z dánského masa.

A co na to Britové? Těm to jednoduše nevadí. Pro mnoho spotřebitelů je důležitější styl úpravy (typicky právě back bacon) než původ samotného masa.

Jakmile jde o vlastní produkci, nesmí chybět Britská vlajka | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

V marketingu se často objevuje označení „produced in the UK“ nebo „cured in the UK“, která mohou působit klamavě, přestože maso samotné bylo dovezeno chlazené z Dánska.

Přiznám se, že nad tím také nepřemýšlím. Vlastně ano, musím mít plátky nejlepší „britské“ slaniny vždy v zásobě, ať už v Británii, nebo doma v Čechách.

Chuťový „čert“ u mých mužů v domácnosti totiž nikdy nespí!

A že je z čeho vybírat

V našich končinách je v kurzu špek, tedy čistý tuk z hřbetu prasete, bez masa, pouze tučné části. Je nasolený, často zauzený, někdy se nechává zrát nebo sušit.

Anglický „bacon“ (back bacon) pochází také převážně z vepřové pečeně (hřbetu), někdy s částí bůčku. Obsahuje více libového masa, méně tuku, často s typickou „chvostovou“ částí s tukem. Obvykle bývá solený a uzený, ale jemněji než v Americe.

Americký bacon (streaky bacon) je z bůčku (břišní části prasete). Jde o prorostlé plátky tuku a masa, často velmi tenké, silně uzené a slané, často do křupava opečené, což tvoří typickou vůně americké snídaně.

Italská pancetta je ze stejné části, jako americký bacon. Bývá obvykle stočená do rolky (pancetta arrotolata) nebo v plátcích (pancetta tesa). Připravuje se nasolená, někdy kořeněná a sušená, méně často uzená.

Italové mají ještě jednu pochoutku – guanciale. Jde o vepřový lalok nebo také líčko (guancia = tvář). Na pohled působí tučně, ale s výrazným masem a mramorovaným tukem. Je opět nasolená, kořeněná a sušená, ale nikdy se neudí, což ji odlišuje od ostatních druhů.

Francouzi mají kousky slaniny zvané lardons, která je mírně solená a někdy uzená. Ve Francii je slanina využívána spíše jako dochucovadla, než jako hlavní pokrm.

Nelze opomenout ani Rakousko, kde je velmi populární tyrolský speck. Obvykle se používá bůček nebo stehno, ale každý region má svou vlastní přípravu. Speck je nasolený, kořeněný, studeně uzený a sušený, něco mezi šunkou a slaninou, s vlastním charakterem.

Co ze všeho plyne?

Buďme k sobě uctiví, važme si v rodině jeden druhého a klidně se za rok můžeme přihlásit do britské soutěže Flitch Day. Dobré vztahy – a půlka prasátka – za to určitě stojí!

Spaghetti alla gricia, aneb když pepř je jednou z chuťových hvězd | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Spaghetti alla gricia

Aneb když pepř je jednou z chuťových hvězd.

Spaghetti alla gricia je jedno z nejstarších jídel, údajně vzniklo již v roce 400 našeho letopočtu v samotném Římě. Jde o pokrm těstovinový, též známý pod názvem „bílé amatriciana”.

Co se ale neví, je, odkud pochází slovo grici. Má se za to, že se odvolává na řecké označení pro pekaře, kteří byli v antickém Řecku velmi vážení. Co je však jisté, je, že pasta alla gricia je jedním z nejjednodušších pokrmů, nejen pro svoji snadnou přípravu, ale také pro svých pár ingrediencí, jenž k přípravě potřebujete.

Chuťově jde o zcela luxusní pokrm, ke kterému se budete mnohokrát vracet. Dokonalé sloučení slaniny a ovčího sýra s těstovinami je hotové za chvilku, jen přesně dodržte postup. Čerstvě namletý černý pepř je jednou z chuťových hvězd tohoto pokrmu.

Ingredience:

500 g spaghetti

200 g sýr pecorino (nebo parmazán)

čerstvě namletý černý pepř

2 asi 1/2 cm plátky pancetty nebo jiné slaniny či uzeného vepřového laloku (guanciale)

Postup:

Nejdříve si připravíme sýr pecorino, nastrouháme na co nejjemnějším struhadle, které máme, tedy jako třeba když strouháme muškátový oříšek nebo syrové brambory na kaši.

Poté si uvaříme spaghetti do stadia předběžného stadiu al dente, tedy odstavíme asi o dvě minuty dříve. Berme na vědomí, že se spaghetti ještě budou na pánvi chvilku vařit. Spaghetti necháme zatím v hrnci, nesléváme je.

Mezitím na velké pánvi na sucho usmažíme kostičky slaniny do křupava. Jakmile je slanina hotová, vyndáme ji lžící s otvory, aby v pánvi zůstal tuk, a dáme ji stranou. Do pánve s tukem velkoryse přidáme pepř, asi 20x zatočíme mlýnkem, a na středním plamenu necháme chvilku ovonět. Poté přidáme dvě lžíce vody z těstovin a vše spojíme.

Začneme přidávat spaghetti naběračkou na těstoviny a tím se na pánev dostane další voda, ve které jsme spaghetti vařili. Zahřejeme a přidáváme opatrně další vodu, dokud ji spaghetti vsáknou. Stále spaghetti mícháme, tedy asi tak jako když děláme salátový dressing, spojíme tuk ze slaniny, vodu ze spaghett a pepř.

Pánev nyní sundáme z ohně na 30 sekund až minutu a poté přidáme nastrouhaný sýr ve dvou, třech várkách, ale ne pomalu, ale také ne najednou. Jak se sýr přidává postupně, zabrání se, aby se vytvaroval do hrudek, tedy se musí rovnoměrně rozprostřít do spaghett a roztát. Při přidávání sýra se směs musí stále míchat. Tím se vytvoří omáčka a stále se při tomto míchání přidává voda ze spaghett, aby omáčka měla správnou konzistenci.

Nevadí, když je trochu řidší, jakmile se pokrm zchladí, omáčka trochu zhoustne. Poté dáme pánev zpět na plotnu a při střední teplotě přidáme slaninu a zamícháme. A je hotovo! Ihned servírujeme. Ozdobíme bazalkou, pokud ji máme.

Spaghetti alla gricia. Pokrm vyniká snadnou přípravou a malým počtem ingredienci, které k přípravě potřebujete.