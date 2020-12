Pohlreich: Rozvozy nepomáhají restauracím, je to past. Za dovoz jídla se má platit jako v e-shopu

Známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich musel ve druhé vlně epidemie covidu-19 zavřít dvě ze svých tří restaurací. S tou třetí, Café Imperial, se ale pustil do okénkového prodeje. Taky spolu se start-up Storyous a přepravní platformou Liftago spustili nový systém rozvozové služby. „Myslím, že těžší rok jsme nezažili. Snažíme se najít způsob, jak nesedět s rukama v klíně, ale radost z toho nemáme,“ říká v pořadu Řečí peněz. Praha 20:03 6. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Pohlreich | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Pohlreich spolu se Storyous a Liftago představili platformu OneMenu.cz, která staví na férovosti vůči zákazníkům, dopravcům i samotným restauracím. Rozvozové firmy si totiž běžně berou 30 procent z ceny jídla, takže na to restaurace doplácejí.

„Míchají se tady dvě věci dohromady – jedna je vyrobené jídlo a druhá věc je doprava. My jsme dopravu vyčlenili a spojili se s firmou Liftago, která jídla rozváží za 120 až 140 korun, podle toho, kam se to veze,“ vysvětluje.

Zákazník tak podle Pohlreicha přesně ví, za co platí. „To je ta elementární myšlenka, protože si myslím, že restaurace za dopravu platit nemá. A už vůbec ne procentuální srážkou z ceny jídla.“

„Povedlo se tady vytvořit představu, že rozvozové služby restauracím pomáhají, ale s tím já nesouhlasím. “ Zdeněk Pohlreich

Lidé si samozřejmě mohou přijít k výdejnímu okénku. „Jako zákazník máte na vybranou – a když chcete jídlo dovézt, tak si za to zaplatíte. Je to normální, jako když si vybíráte balíček na e-shopu. Tady se povedlo vytvořit představu, že rozvozové služby restauracím pomáhají, ale s tím já nesouhlasím. 30procentní marže je past.“

Restaurace musely zavřít jak v první, tak druhé vlně pandemie. Denní ztráty se v české gastronomii pohybují ve stovkách milionů korun. „Je to naprosto výjimečná situace, kterou nikdo asi nedokázal předvídat,“ soudí Pohlreich.

‚Taky tam můžeme zahučet‘

Že by snad měl se svou prací „seknout“, nad tím Pohlreich podle svých slov nepřemýšlel. „Ale může se stát, že tam zahučíme taky. To se může stát každému, kdo se rozhodl podnikat. My se z toho nějak vysekáme, ale doba nám ukázala, že je zapotřebí o tom přemýšlet. S nadhledem, kreativně a hlavně se spoléhat sám na sebe.“

„Vůbec nemá smysl přemýšlet nad opodstatněním opatření, která nám omezují práci. Musíte to vzít tak, jak to je. Musíte se snažit se v tom zorientovat a pak ztráty limitovat na minimum,“ říká.

Šéfkuchař Pohlreich se nevzdává – a v jeho restauraci začali vařit jinak. „Není to tak, že bychom naši standardní produkci prodávali s nějakou slevou. Ale začali jsme vařit jinak, tak, abychom se vešli cenově. A do toho se hodí stará dobrá česká kuchyně, která se dá dělat za relativně málo peněz. Naše přidaná hodnota je v tom, že se snažíme, aby to bylo uvařené co nejlépe. Nechci říct, že bychom to řezali, ale je rozdíl, jestli děláte pravou svíčkovou, nebo hovězí zadní,“ dodává.

Celý rozhovor Petra Šimůnka najdete v audiozáznamu. Dozvíte se, jestli musel Zdeněk Pohlreich propouštět zaměstnance nebo jestli pokračuje v televizi.