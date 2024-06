‚Zemědělství má mít lidské měřítko.‘ Karol Lesný sbírá divoké rostliny pro nejlepší české kuchaře

Podnikání Karola Lesného stojí podle jeho slov na několika nohou. Produkuje čerstvé nebo sušené bylinky, druhou nohou je zelenina a ovoce a třetí je sběr divoce rostoucích rostlin ve volné přírodě. Pokročilé české gastronomické koncepty si kromě lokálnosti zakládají na exkluzivních surovinách. Díky tomu se dá provozovat ekologická farma v tak malém měřítku, jako je ta Lesných.

Co se týče sběru, každý rok se sbírá medvědí česnek, květy bezu nebo lípy, bršlice kozí noha, řeřišnice, kopřivy, ale i mladé lískové jehnědy, smrkové výhonky a mnoho dalšího, co příroda nabízí nebo si kuchaři zamanou. „Letos po nás chtěl kuchař Martin Štangl posbírat přemrzlé suché listy ořešáků. Ty totiž všude přemrzly. To by mě nenapadlo. Úžasně to voní,“ popisuje jednu z nedávných zakázek Karol Lesný, když se procházíme po jeho farmě.

Z pěstování se chce časem přiklonit spíš ke sběru, a taky ke kurzům zpracování zeleniny a divoce rostoucích rostlin, které by se daly na staré škole v Deskách provozovat. „Máme tu pár řádků ostružin. Když to zraje, musíme to sbírat každý den. Musíme toho mít pouze tolik, abychom to zvládli sklízet. Podstatné je lidské měřítko. Měla by se o to být schopná starat rodina,“ vysvětluje Karol Lesný koncept farmy a dodává: „Děláme to proto, že chceme v té krajině žít. Je náročné se tím uživit, ale to všechno ostatní je hezké.“

Environmentální hledisko farmy Lesných je pro rodinu možná důležitější, než to, co na plochách sklidí. „Pořád tam něco kvete – v létě, na podzim, až do zámrazu létají včely, hmyz, ptáci. Když nic kolem neroste, tak u nás ano. Je to refugium pro živočichy,“ uzavírá Karol Lesný.

Jak vypadá popíjení bezového vína při obírání lipového květu ve stodole? Jakým způsobem brát z volné přírody divoce rostoucí rostliny, aby nedošlo k poškození lokality? Poslouchněte si v audiozáznamu výše.