Lážo plážo s matchou či sezamem. Do veganské zmrzliny míchá pár od Klatov chutě východní Asie

Do dvousethlavé vesnice Číháň na Klatovsku se Tiffany Ang přestěhovala ze šestimilionového Singapuru a se svým manželem Václavem Pláničkou zde začali vyrábět veganskou zmrzlinu různých exotických chutí. Přes léto s ní pravidelně objíždějí festivaly, kde se ji snaží zviditelnit. Aby toho neměli málo, část roku tráví v Anglii, kde se starají o hendikepované pacienty. Klatovy 18:09 20. srpna 2022

„Potřebujeme neutrální základ, abychom maximalizovali chuť přísady, kterou používáme," říká zmrzlinář Plánička

„Některé chutě jsou inspirované asijskými příchutěmi, jedna z nich je čajová, například matcha, což je druh japonského čaje,“ říká mladá žena v zástěře, která by slušela každé šumavské hospodyni. Cesta na Šumavu a ke zmrzlině ale byla dlouhá.

Amerika, Anglie, Číháň

Tiffany vystudovala ve Spojených státech design, pak odjela jako dobrovolnice do Argentiny, kde se seznámila s Václavem.

„Rozhodně to nebylo horkým jihoamerickým podnebím, to je klišé,“ směje se rodačka ze Singapuru, která mluví anglicky, mandarínskou čínštinou a trochu česky.

Následovala svatba a odjezd od Anglie, kde s Václavem pečují o hendikepované pacienty. Péči střídají s cestami do Číháně a do Klatov, kde vyrábějí zmrzlinu. „Je to trochu složitější, ale teď jsme celé léto v Česku, a snažíme se prodávat zmrzlinu do obchodů, a abychom byli vidět, jezdíme po festivalech a různých akcích,“ vysvětluje strojní inženýr.

Jak nechat vyniknout chuť?

Základem veganské zmrzliny je ovesné mléko, kešu pasta a pasta z brazilských ořechů. Tuto směs Tiffany s Václavem sami vyrábějí, a ačkoliv to zní dost divoce, právě tak dosahují naprosto neutrální chuti.

„Potřebujeme neutrální základ, abychom mohli maximalizovat chuť přísady, kterou používáme. To je zásadní. Tiffany se ráda pohybuje v kuchyni, experimentuje, a tak objevila řadu ingrediencí, po kterých naše zmrzliny chutnají,“ vysvětluje Václav.

Skromnou, ale profesionální výrobnu provozuje dvojice v Lubech. Příchutě matcha, hojicha, genmaicha asi nikomu nic neřeknou, ale třeba black sezame nebo calamansi lime už se dá alespoň odhadnout. „Ochutnali jsme snad všechny biofarmy v Japonsku, takže máme solidní přehled,“ říká sebevědomě Václav, rozhlíží se kolem stánku na pražském festivalu japonské kultury Advík a vítá dalšího zákazníka.

„Mně to přijde zajímavé, černý sezam jsem ještě třeba neviděl. Máte rozhodně hodně zajímavé kombinace příchutí,“ říká mladý muž Petr, který si v experimentech očividně libuje.

„Ta je veganská? Aha, to není ani poznat,“ říká překvapeně. To pro změnu nepřekvapuje Václava. „Lidi to nepoznají, většina z nich ani neví, že lížou veganskou zmrzlinu. Možná si toho všimnou na ceduli, a pak se trochu podiví.“

Bude lážo plážo?

Tiffany říká ‚dobrý den‘ dalšímu zákazníkovi a noří naběračku do chladicího boxu s barevnými zmrzlinami. Jde jí to od ruky, i když v češtině si oblíbila jiný výraz. „Moje oblíbené české slovo,“ říká anglicky, „je ‚lážo plážo‘,“ což už ale říká česky s dokonalým přízvukem. „I hope, it‘s gonna be lážo, plážo.“

Tiffany s Václavem svoji zmrzlinářskou a čajovou firmu pojmenovali Pati Patti a rádi by se dostali tak daleko, aby nemuseli jezdit za obživou do Anglie a vydělali si právě jen výrobou a prodejem veganské zmrzliny s exotickými příchutěmi z Klatov.

