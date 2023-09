Taková žvýkačka, to je věc

Říká vám něco jméno William Mills Wrigley Jr.? Pokud ne, nevadí, ráda vás s ním seznámím. Byl to Američan narozený ve Philadelphii, který na apríla roku 1891 založil společnost Wrigley Company. Tomu předcházela zajímavá zkušenost. Začal podnikat v prodeji mýdla a jako dárek k němu přibaloval prášek do pečiva. Zákazníci však měli větší zájem o přiložený bonus, takže začal prodávat hlavně prášek do pečiva a k němu jako dárek přibalil žvýkačky. Praha 9:00 30. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stále legendární žvýkačky Wrigley | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

O žvýkačky však byl tak velký zájem, že žvýkačky začal sám vyrábět a časem se jeho firma stala jejich největším výrobcem na světě a je jím dodnes. A proč si ho připomínáme? Protože Mr. Wrigley Jr. se narodil 30. září 1861 a právě dnes by oslavil 162. narozeniny.

Kdo začal žvýkat první?

„Žvýkačka“ je známá už dobrých 5700 let, tedy od doby kamenné. V Dánsku se totiž našel její kousek připravený z březové smůly a v ní zachovaná DNA umožnila rekonstrukci celého genomu jejího konzumenta, a dokonce odhalila, na čem si lidé v té době pochutnávali. Tedy pokud bylo zrovna na čem, protože jedním z mnoha důvodů žvýkání pravděpodobně byla i snaha zahnat hlad, vyčistit si zuby, případně mírnit jejich bolest, neboť žvýkačka byla mírně antiseptická. Já věřím, že to byly všechny uvedené důvody a dalším bylo, že jim jednoduše chutnala.

Ve starověkém Řecku a Římě se žvýkala masticha, což je pryskyřice ze stromu, který se jmenuje řečík lentišek. Oblíbený byl především u žen, které si tak čistily zuby, mírnily bolesti a navíc získaly sladký dech. Mayové a Aztékové žvýkali bílý latex ze stromu zvaného lapota obecná a Arabové měli rádi vosk. Indiáni v Severní Americe používali pryskyřici ze smrků, což od nich odkoukali lidé, kteří připlouvali hlavně z Evropy.

V Čechách se žvýkačka začala vyrábět už v roce 1910. Napomohla tomu průmyslová špionáž, kdy byl špion z české firmy poslán do Ameriky, tam se nechal zaměstnat v továrně na žvýkačky a celou technologii okoukal a ukradl. Vrátil se do Čech a průmyslník Adolf Glazer hned začal s výrobou žvýkačky RICI s příchutí „nektar“ a „rose“. Na počátku to byl velkolepý úspěch, ale o dva roky později byla výroba ukončena.

„Žvejkalům“ (neplést si s postavou Chewbacca ze Star Wars) prý bylo líto, že se musí po použití vyplivnout. V padesátých letech minulého století byla výroba žvýkaček u nás zakázána z hygienických důvodů, aby byla opět povolena v roce 1956. Největších úspěchů dosáhla žvýkačka Pedro vyráběná v Nizozemské licenci.

Novodobým vynálezcem žvýkačky se stal Thomas Adams, nejdřív se snažil vyrábět pneumatiky, ale omylem vynalezl žvýkačku a v roce 1871 přišel s první ochucenou žvýkačku „Black Jack“ a později „Tutti-Frutti“.

Pokud hledáte odpověď na otázku, který „vykuk“ si v Americe nechal žvýkačku patentovat jako první, tak to byl v roce 1869 zubař William F. Semple a jeho žvýkačka byla určena k čištění zubů a posílení čelistí.

A za první žvýkačkou, se kterou se daly dělat bubliny, stál opět Američan Walter E. Diemer, v roce 1906 dostala pojmenování „Dubble Bubble“.

Přesto, ze mají stejný tvar, plátkové žvýkačky to nejsou, dnes v podobě polštářků | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Je žvýkačka potravina?

Jednoznačná odpověď je, že žvýkačka je jídlo. Vzhledem k tomu, že obsahuje cukr či jeho náhražku, patří spíše do kategorie cukrovinek stejně jako bonbóny. Důvodem k zařazení do potravin je i to, že je kalorická. Pokud tedy budete chtít držet vánoční půst, žvýkačka bude mít následek, že před štědrovečerní večeří neuvidíte zlaté prase. A to i přesto že ve Spojeném království definice hovoří o potravině s minimální nutriční hodnotou.

Samotná žvýkačka se, pokud je mi známo, nepoužívá jako přísada do nějakého jídla. Je totiž navržena tak, aby se žvýkala a ne polykala. Tím se nevylučuje použít žvýkačku jako dekorativní prvek, jako například z plátků vykouzlit srdíčko.

Žvýkačka pro soustředění a pozlobení

Nikoho nesoustředěného nenavádím, aby stále žvýkal a tím se zbavil svého problému. Jen narážím na dílo Roalda Dahla Karlík a továrna na čokoládu. Jedna z postav, Violet Beauregardeová, držitelka Zlatého lístku, stále žvýká, aby si udržela koncentraci a soutěž vyhrála. Když Willy Wonka ukazuje svým hostům novou žvýkačku, Violet mu jí vytrhne a nacpe si jí do pusy i přes upozornění, že se ještě nesmí jíst. Z Violet se stane velká nateklá modrá borůvka a pro nás z toho plyne ponaučení, že ani se žvýkáním se to nemá přehánět a všeho moc škodí.

Nicméně, žvýkačka bez cukru prý pomáhá neutralizovat prostředí v ústech a snižuje riziko rozvoje zubního kazu.

Jedním z „vedlejších“ účinků, které má žvýkačka, je, že často skončí na chodníku. Páni inženýři si stále lámou hlavy, jak se nalepených žvýkaček zbavit. Vymýšlejí různé metody, ale žádná nedosahuje tak stoprocentního účinku jako ta Singapurská. Tam jednoduše žvýkačky zakázali a chodníky, sedačky ve veřejné dopravě i lavičky mají čisté. Nic se nikomu nelepí na podpatek, protože žvýkačky nejsou k mání.

Existují recepty na výrobu žvýkaček?

Receptů je dost, ale já se ptám, proč ztrácet čas „vařením“ žvýkaček, když nic lepšího, než jsou ty v obchodech, nevyrobíme a je o mnoho lepší, uvařit si doma dobré jídlo a po něm si do úst vložit plátek melounové (tu já nejraději) žvýkačky bez cukru.

Příjemné víkendové žvýkaní.