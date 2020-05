Malý Adam dostal jako druhý pacient v Česku experimentální lék Zolgensma

Malý Adámek ve čtvrtek jako druhý pacient se spinální svalovou atrofií dostal v pražské nemocnici Motol lék Zolgensma. Radiožurnálu to potvrdila ošetřující lékařka Jana Haberlová. Experimentální přípravek Zolgensma stojí zhruba 54 milionů korun a oběma pacientům ho hradí zdravotní pojišťovna. Aplikovat se musí do dvou let věku dítěte.

