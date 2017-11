ADHD se netýká jen dětí, trápí i dospělé. 'Začít uklízet, to byl pro mě neřešitelný problém.'

Neustále chodí pozdě, zapomínají si věci, odkládají plnění úkolů, mají problémy s plánováním času. Dospělým s ADHD neboli poruchou pozornosti s hyperaktivitou se nežije snadno. Mnoho z nich navíc poruchu nemá diagnostikovanou a k lékaři přijde až ve chvíli, kdy se s ADHD začne léčit jejich vlastní dítě, tvrdí někteří čeští psychiatři. Praha 13:20 26. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příznaky ADHD, jako je impulzivita, roztržitost a potíže s plánováním času netrápí jen děti, ale i až 5 % dospělých | Foto: Oksana Bratanova / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ludmila Hamplová je novinářka a matka desetileté dcery. Už od dětství měla problémy se soustředěním, které neustávaly ani v dospělosti. Sice vystudovala vysokou školu a dokázala fungovat v práci, přesto ale měla řadu potíží.

„V dospělosti to bylo třeba začít uklízet a dokončit úklid, to byl pro mě neřešitelný problém. Zorganizovat si den a čas. Nebo začít číst knížku a věnovat se jenom čtení té knížky,“ říká Radiožurnálu.

Když se navíc stejné příznaky začaly objevovat i u její dcery, rozhodla se Ludmila Hamplová svou situaci řešit a navštívila psychiatra. „Já mám farmakologickou léčbu. Je to látka, která trochu mění to, jak mi pracuje mozek, což zní trochu hrůzostrašně, ale pro mě to znamená, že je pro mě snazší se soustředit, udržet tu pozornost jen u té jedné věci.“

Až 5 % dospělých má ADHD

Příznaky ADHD, jako je impulzivita, roztržitost a potíže s plánováním času trápí až 5 % dospělých, tvrdí psychiatr Jan Čermák. Většina z nich se ale neléčí.

„My nabízíme pacientům farmakologickou léčbu, to znamená, že se snažíme ovlivnit jejich mozek léky, a nabízíme psychoterapii, kterou se snažíme ovlivnit ty průvodní jevy toho ADHD,“ vysvětluje psychiatr Radiožurnálu.

Ze zahraničních studií podle Čermáka vyplývá, že lidé s neléčenou ADHD bývají častěji účastníky dopravních nehod, mají více úrazů, zažívají potíže v zaměstnání i v mezilidských vztazích a také se u nich častěji vyskytují psychiatrické problémy, jako jsou deprese, úzkosti a zneužívání návykových látek.