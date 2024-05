ADHD je ‚rostoucí problém veřejného zdraví‘. Každé deváté dítě v USA trpí poruchou pozornosti, říká studie

Přibližně u každého devátého dítěte v USA ve věku od tří do sedmnácti let byla diagnostikována porucha ADHD. Upozorňuje na to stanice NPR s odkazem na zprávu amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ta poruchu pozornosti a hyperaktivity označuje za „rostoucí problém veřejného zdraví“.

