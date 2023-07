E-cigarety jsou u českých dětí stále populárnější. ,Je to nedostatkem osvěty a marketingem,‘ míní adiktolog

V Česku užívá tabákové výrobky zhruba dvacet procent dětí ve věku 13 až 15 let. Pětina má v oblibě elektronické cigarety a kolem osmi procent žáků užívá nikotinové sáčky. Vyplývá to ze zprávy Státního zdravotního ústavu. Klesá počet kuřáků cigaret, naopak uživatelů elektronických cigaret přibývá. „Prevence je v Česku podceňovaná,“ říká Tomáš Jandáč z Ambulance dětské a dorostové adiktologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice. Rozhovor Praha 21:21 19. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klesá počet dětských kuřáků cigaret, naopak uživatelů elektronických cigaret přibývá | Zdroj: Profimedia

Podle odborníků panuje nejen mezi mládeží mylný názor, že čím dál populárnější výrobky, jakými jsou elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák, jsou oproti klasickým cigaretám vlastně „zdravé“, respektive prakticky neškodné. Je to nedostatkem osvěty?

Je to nedostatkem osvěty. Primární prevence je v Česku poměrně dost podceňovaným nástrojem, v tomto ohledu by měla být dost posilněná. Je to také způsobenou celkovou marketingovou akcí, která se elektronických cigaret týká.

Marketing je velmi silný, zapojují se do něj různí influenceři, kteří mají silné slovo právě u dětí a mladistvých.

Jak mohou elektronické cigarety škodit?

Jako adiktolog musím zmínit zejména účinky nikotinu, který vyvolává silnou závislost.

Koncentrace nikotinu, který dostaneme do těla kouřením elektronických cigaret, se pro uživatele hodně špatně odhaduje. Může tak přijmout daleko více nikotinu. Kouření elektronických cigaret je zároveň poměrně intimní záležitost, děti nebo mladiství mohou kouřit různě na záchodech ve školách a není to vidět tolik jako klasický tabák.

Více než polovina dětských kuřáků tabáku se podle průzkumu v posledním roce pokusila přestat kouřit, aktuálně chce se zlozvykem přestat přes 28 procent kuřáků. O čem to svědčí?

Svědčí to podle mě i o tom, co vidíme u dospělé populace. Spousta kuřáků reportuje to, že s kouřením chtějí přestat. Bohužel málo vyhledávají odbornou pomoc, takže s tím chtějí přestat svépomocí. Ta nebývá tak úspěšná, tak se k tomuto zlozvyku vrací.

Obejdou se bez odborné pomoci?

Nemohu říct, že se neobejdou. Mohou se bez ní obejít, ale rozhodně bych to nedoporučoval. Pomoc, kdy to můžete s někým sdílet, nejlépe s odborníkem, je na místě. Efektivita a úspěšnost je v tomto případě daleko vyšší.

Cigareta na uvolnění

70 procent žáků si myslí, že kouření tabáku pomáhá lidem cítit se uvolněně na oslavách, večírcích a společenských akcích. Je to fakticky tak? Nebo si jen tento pocit namlouvají?

Rozhodně bych nechtěl vymlouvat, že si ten pocit namlouvají. Je to jednoduše jejich pocit. Víme, že je to socializační nástroj.

Když se chtějí zapojit do party svých vrstevníků, kteří kouří, tak skutečně mohou mít pocit, že když začnou kouřit taky a sdílí tento zážitek, tak se pak lépe orientují ve svém prostoru. V té atmosféře se mohou uvolnit a komunikovat s ostatními.

Jak to, že jsou jak tabákové výrobky, tak elektronické cigarety dětem snadno dostupné?

Na jedné straně určitě platí nedůslednost kontroly prodeje těchto výrobků dětem a mladistvým. V ambulanci se bohužel setkáváme i s tím, že tyto výrobky mají od svých rodičů nebo prarodičů, kteří závislost podcení.

Když se u nás léčí s jinými látkovými závislostmi, tak si příbuzní říkají, že kouření ještě není tak hrozné, takže jim nikotinové sáčky nebo elektronické cigarety dopřejí. Sami to pak dětem kupují nebo jim na to dávají peníze.

Rozhovor si můžete poslechnout v audiu na začátku článku.