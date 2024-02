Bude AI předepisovat antidepresiva? Psychiatrům a pacientům by mohla ušetřit celé týdny

Volba antidepresiv a účinnost jejich léčby je často několikaměsíční proces, který je navíc u každého pacienta velmi individuální. Psychiatři správné zacílení dovedou často určit zhruba po šesti až osmi týdnech po nasazení. Tato doba mohla zkrátit, a to díky umělé inteligenci. AI by mohla lékařům pomoct předvídat, zda jsou zvolená antidepresiva pro jejich pacienty správně zvolená. Píše o tom server Euronews. Praha 21:50 17. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bude potřeba zjistit, jestli bude možné tuto metodu aplikovat i na jiné antidepresivum, než je sertralin (ilustrační foto) | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

Podle nové studie by mohlo být možné využívat umělou inteligenci k tomu, aby psychiatrům pomáhala lépe zacílit výběr antidepresiv pro pacienty se středně těžkými a těžkými depresemi. Studie zahrnovala 229 pacientů ve věku od 18 do 65 let, kteří používali antidepresivum sertralin.

Z jejich klinických dat a dalších údajů, včetně snímků z magnetické rezonance, sestavili autoři studie z Amsterdam University Medical Centre a Radboud University Medical Centre v Nizozemsku algoritmus a dokázali předpovědět, jestli bude léčba fungovat, a to už za jeden týden.

„Umělá inteligence je pro nás klíčová, protože naše práce je na pomezí radiologie a psychiatrie a donedávna veškerou práci na radiologickém oddělení vykonávali lidé, kteří museli sledovat snímky a vyhodnocovat je,“ uvedl hlavní autor studie Maarten Poirot z Amsterdam UMC.

Podle něho je AI schopná v množství složitých dat hledat i velmi nepatrné vzorce, na základě nichž lze správnou léčbu určit.

Jedním z hlavních limitů studie je, že její výsledky zatím nejsou externě ověřené. Vědci ale plánují provést další klinickou studii, ve které budou výsledky ověřovat na datech, která nebyla použitá pro trénování algoritmu.

Dále je také potřeba zjistit, jestli bude možné tuto metodu aplikovat i na jiné antidepresivum, než je sertralin, který se v Česku prodává pod názvem Zoloft nebo Asentra, upozorňuje server Euronews.

„V praxi pacienti často procházejí kombinovanou léčbou, a proto by pro zajištění další vhodnosti pro zařazení do klinické praxe bylo třeba vyvinout metody AI a strojového učení, které by dokázaly zohlednit kombinaci léčby a umožnily předpovídat její výsledky,“ uvedl Soroush Saghafian, docent Harvardovy univerzity, který se studie neúčastnil.