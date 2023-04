Noste brýle, doma se osprchujte a převlékněte. Lékařka radí, jak bojovat s pylovými alergiemi

Letos se první alergie na pyl projevily už v polovině ledna. Potíže v podobě alergické rýmy nebo zánětu spojivek zaznamenala u svých pacientů zkušená alergoložka Drahomíra Peřinová ve své ordinaci v Holicích. Radí, jak s alergiemi bojovat a na co si dát pozor. Holice (Pardubicko) 18:06 23. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alergické rýmy jsou bez teplot (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Už delší dobu pozorujeme prodloužení pylové sezóny, protože zimy jsou mírnější. První případy pylové alergie jsme řešili už od poloviny ledna. Momentálně nejvíc alergií vyvolávají bříza, olše, líska a další dřeviny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Už delší dobu pozorujeme prodloužení pylové sezóny, protože zimy jsou mírnější, varuje alergoložka

Je dobré, když alergici pečlivě sledují různé internetové servery, které nabízejí pylové zpravodajství. Jedině tak se mohou vyhnout pylům, na které jsou alergičtí,“ vysvětluje lékařka.

Alergická rýma je průvodním znakem pylové alergie, která trvá jen určitou dobu v roce a začíná právě při výskytu daného pylu v ovzduší. Pacienti výrazně kýchají, mohou mít vodovou rýmu nebo mohou mít naopak ucpaný nos.

Alergické rýmy jsou ale bez teplot. Někdy pacienti ztrácejí čich. Taková rýma není nic závažného, ale pro alergika je to velmi nepříjemné a limitující.

„Někdo si párkrát kýchne a vše je vyřešeno, ale může se přidat alergický zánět spojivek, který je už velmi nepříjemný. A to ještě není všechno, pylová alergie může vyústit do astmatu. Pacienti kašlou, jedná se o kašel dráždivý a záchvatovitý. Přichází v noci, člověk nemůže vydechnout,“ popisuje příznaky pylové alergie Drahomíra Peřinová.

Alergie se léčí vždy ve spolupráci s pacientem, to je základ úspěchu. Pokud alergici vědí díky diagnostice, na co jsou konkrétně alergičtí, měli by sledovat pylové předpovědi a v inkriminovaném období se nevystavovat těmto alergenům.

Na východě Česka může v neděli zbarvit nebe prach ze Sahary, nejvýrazněji při východu a západu slunce Číst článek

„Někteří pacienti si v jarním období naplánují třeba dovolenou do hor nebo k moři. A pokud jdou do přírody, chrání si oči brýlemi. V autě je dobré mít při jízdě zavřená okna. A po návratu z venku je vhodné se osprchovat a převléknout,“ říká alergoložka.

„Pylová zrnka mají totiž háčky, které ulpívají ve vlasech nebo na oblečení. Pacientům, kteří se nevyhnou například sekání trávy, doporučujeme respirátor,“ pokračuje.

Běžné jsou léky, které zmírňují příznaky alergie, kapky do očí, různé postřiky do očí nebo do nosu, aby sliznice alergický zánět zvládly.

„V některých případech navrhujeme léčbu imunitního systému, kdy ovlivňujeme imunitní systém, aby nereagoval tak prudce na určitý alergen nebo pyl. To je ale léčba na několik let. V těžkých případech je možné zahájit biologickou léčbu,“ upřesňuje lékařka.

Častým jevem je tzv. zkřížená reakce mezi pyly a některými potravinami. O které potraviny se jedná? Poslechněte si v záznamu pořadu.