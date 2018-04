Víc jak jedna sklenička alkoholu denně zkracuje pravděpodobnou délku dožití, uvedla studie

Lidé by neměli za den vypít v průměru víc než jeden alkoholický nápoj, jinak si zkracují pravděpodobnou délku dožití. Uvádí to studie zveřejněná v lékařském časopise The Lancet. Podle jejích autorů má řada států doporučené limity pro alkohol příliš vysoké. Českem se studie nezabývá.

