S alkoholem v hlavě přeceňujete své síly a špatně odhadujete situace, varuje mluvčí vodní záchranky

O letošním druhém červencovém víkendu podle informací záchranářů v Česku utonulo pět lidí. Pokud nejste zkušení plavci, plavete daleko nebo jste unavení, můžete často přecenit své síly. Co dělat v případě, že vidíme, jak se někdo topí? „Nedoporučujeme osobní zásah. Když se někdo topí, je to obrovská síla a panika. Opravdu vás může stáhnout s sebou dolů," říká mluvčí Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan. Praha 22:03 22. července 2023

Co je to nejdůležitější, čemu se při koupání ve vodě v létě vyhnout?

Plavci často – a je jedno, jestli je to na přehradě, na bazéně nebo na domácím bazéně – přeceňují síly. Problém je v tom, že k letnímu počasí patří alkohol, a když někdo s plnou hlavou alkoholu vstoupí do vody, velmi často ty síly prostě přecení.

Klidně plave někam, kde to ani nezná, nebo je to daleko od místa, kde by se ještě dokázal zachránit, a potom mu dojdou síly a začne se topit.

Zastavme se u toho, co to vlastně je skákat do neznámé vody. Jaká voda je dostatečně známá? Je to skutečně místo, kam chodíme každé léto několikrát do týdne, nebo to může být místo, kde jsme byli jednou, ale plus minus tušíme, kde by to nebezpečí mohlo číhat?

Záleží na místě. Když jsme na plovárně, kde máme jasně napsáno, kde se skákat může, kde nemůže, je to tam relativně bezpečné. Co se týče přírodních koupališť, třeba u nás na Slapské přehradě máme takové specifikum, že se nám hladina hýbe, protože tam pracuje vodní elektrárna.

Takže jeden den může mít hladina v místě, kde jsem byl zvyklý skákat, dva metry, ale klidně už za tři dny tam bude jenom metr a půl. A protože je voda kalná, tmavá a nevidím na dno, můžu tam skočit a okamžitě si poranit hlavu.

„Zachraňovat topícího na místě je nebezpečné, raději hoďte lano a hned volejte záchranku, ideálně přes aplikaci Záchranka.“ Daniel Vičan (mluvčí Vodní záchranné služby)

Jak se dá pomoct topící se osobě? Pochopitelně voláme záchranku, ale pořád tam můžou být jednotky nebo desítky minut, kdy se dá nějak pomoct. Jak?

To je velmi ošemetná záležitost. Zachraňovat někoho ve vodě takzvaným osobním zásahem je strašně nebezpečné, ze zkušenosti víme, že klidně osmileté dítě dokáže utopit velmi zkušeného záchranáře, protože se po něm v té panice zkrátka bude snažit vyšplhat z vody nahoru, a stáhne ho dolů.

Radíme tedy zavolat záchranku, nejlépe třeba přes aplikaci Záchranka, která nám odešle i polohu a místo je mnohem rychleji lokalizováno. A pokud možno se snažit z břehu něco podat, poslat, hodit lano, paddleboard, aby se tonoucí chytil a dokázal se zachránit sám.

Opakuji, že úplně nedoporučujeme osobní zásah, protože když se někdo topí, je to obrovská síla, obrovská panika. Opravdu nás může stáhnout s sebou dolů.