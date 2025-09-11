Anonymní testování na HIV, žloutenku a syfilis. Do vybraných jihočeských měst zamíří odběrová sanitka

V Jindřichově Hradci se mohou lidé ve čtvrtek mezi 13.00 a 17.00 nechat anonymně a bezplatně otestovat na žloutenku typu B a C, syfilis a HIV. Odběrová sanitka bude připravená na parkovišti sv. Floriána.

Rychlý test na HIV. (Ilustrační snímek) | Foto: Wheeler Cowperthwaite (Flickr.com) | Zdroj: CC BY 2.0

Test bude v sanitce provede zdravotník z krve odebrané z prstu. Po vyšetření se každý otestovaný dozví výsledek hned na místě a během několika minut, píše město na svých webových stránkáchTestování organizuje nezisková organizace PREVENT 99. 

A proč se nechat testovat? Nemoci a infekce jako žloutenka nebo HIV se řadu let nemusí projevit. Anonymní preventivní testování je tak příležitost, jak nemoc včas odhalit a případně zahájit léčbu. Zabrání se tak i šíření nákazy.

Odběrová sanitka se v následujících dnech přesune do dalších jihočeských měst. V pátek 26. září se lidé mohou nechat otestovat na nádraží ve Strakonicích, o tři dny později v Prachaticích na Malém náměstí, 7. října v Českých Budějovicích.

