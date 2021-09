Antikoncepce ve Francii bude pro ženy do 25 let zdarma. Stát to vyjde na v přepočtu 533 milionů korun

Francouzky mladší 25 let budou dostávat antikoncepci zdarma. Nové opatření, které má státní zdravotní systém vyjít na 21 milionů eur, tedy 533 milionů korun ročně, bude platit od 1. ledna 2022. Nárok na bezplatnou antikoncepci dosud měly dívky do 18 let. Informovala o tom ve čtvrtek agentura AFP s odkazem na francouzského ministra zdravotnictví Oliviera Vérana. Paříž 11:46 9. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léky, vitamíny (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Některé mladé ženy přestávají používat antikoncepci, a to zejména z finančních důvodů,“ řekl ministr zdravotnictví Olivier Véran stanici France 2. „Je neúnosné, že se ženy nemohou chránit a nemají přístup k antikoncepci, když ji chtějí, protože je moc drahá,“ dodal.

Ženy do 25 let budou mít zdarma i veškerou lékařskou péči, která souvisí s předepsáním antikoncepce. Věková hranice byla stanovena na 25 let, protože je to doba, kdy lidé získávají větší ekonomickou, sociální a příjmovou autonomii, vysvětlil ministr.

Bezplatnou antikoncepci mají od roku 2013 dívky ve věku od 15 do 18 let. Opatření vedlo ke snížení míry dobrovolných ukončení těhotenství.

Z 9,5 potratu na 1000 těhotenství v roce 2012 klesla na šest potratů z 1000 těhotenství. Všechny Francouzky mají nárok na bezplatné přerušení těhotenství.

Od srpna 2020 mají antikoncepci zdarma i dívky mladší 15 let. Vláda rozhodnutí odůvodnila vysokou mírou dobrovolných přerušení těhotenství. Ve Francii podle ní každý rok otěhotní zhruba 1000 dívek ve věku od 12 do 14 let a 770 těchto těhotenství končí potratem.