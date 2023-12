Je to časovaná bomba, říká psychiatr o nedostatku léků na schizofrenii

V Česku chybí depotní (injekční) léky na schizofrenii. Psychiatři je musí nahrazovat perorálními léky. Ty však nevyhovují všem. „Pacienti je odmítají používat a ve chvíli, kdy je přestanou mít v těle, tak se začne měnit jejich vztah k okolní realitě,“ líčí psychiatrička Marta Holanová. Sama má pacienty, kteří díky depotním lékům nemají problém s každodenním životem. „Často byste ani nepoznali, že nějakou nemoc mají,“ popisuje. Praha 7:00 8. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku chybí injekce na schizofrenii | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V Česku chybí léky na schizofrenii. Podle psychiatrů představuje výpadek riziko pro pacienty. „Je to časovaná bomba a dřív nebo později se něco stane, a pak se bude hledat viník,“ říká psychiatr Karel Moravec.

„Postupně léky vypadávají z trhu,“ popisuje Moravec a vyjmenovává čtyři injekční přípravky, které už nejsou dostupné.

Problém s výpadkem léků zaznamená i psychiatrička Marta Holanová. „Dávám pacientům, co zrovna je, ale je to stejné, jako když někomu dáte koláč a jinému bochník chleba: nemáte žádnou jistotu, že si to sedne,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz.

Má kolem 600 pacientů s psychotickým onemocněním. „Zhruba 470 z nich závisí na depotních lécích. Nyní si stěžují rodiny pacientů i samotní pacienti, že jim není dobře. Někteří přestanou chodit úplně. Je to jak pytel blech, který najednou člověk začne zachraňovat,“ líčí psychiatrička s tím, že si neví rady.

„Když je pacient nastavený na léčbu, která mu vyhovuje, tak je to něco jak kulička do důlku, je spokojen. A teď už měsíce nemáme léky. Depotní injekce musíme nahrazovat perorálními léky. To je problém, protože je pacienti odmítají používat a ve chvíli, kdy je přestanou mít v těle, tak se začne měnit jejich vztah k okolní realitě. Pacient už neví, že je nemocný, že si má vzít ten lék, aby mu bylo zase dobře, začne být podrážděný a vrátí se původní potíže,“ popisuje Holanová.

Má pacienty, kteří díky depotním lékům nemají problém s každodenním životem. „Často byste ani nepoznali, že nějakou nemoc mají,“ uvádí s tím, že jejich životy jsou nyní v ohrožení.

Ministerstvo jedná

Jeden z těch, který depotní léky užívá, je Jan s diagnózou schizofrenie. Redakce jeho identitu zná, ale respektuje jeho přání zůstat v anonymitě. „Usnadňují mi život. V minulosti jsem měl problém s užíváním léků. Nebral jsem pravidelně, jak jsem měl, a opakovaně končil v Psychiatrické nemocnici,“ říká pro iROZHLAS.cz.

Resort zdravotnictví o výpadku ví. „Ministerstvo zdravotnictví identifikovalo potenciální problémy s dodávkami v některých skupinách antidepresiv, léčiv proti demenci a antipsychotik a okamžitě iniciovalo jednání s odbornou společností,“ sdělil mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob.

K výpadku se vyjádřil také psychiatr Martin Anders, člen výboru Psychiatrické společnosti. „Věřím, že naše společná snaha o zajištění dostupnosti dlouhodobě účinných injekčních antipsychotik zvýší kvalitu života pacientů, ale také posílí bezpečnost naší společnosti,“ komentoval výpadek Anders.