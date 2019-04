Astmatici by mohli nově chodit k praktickým lékařům. Specialistům by tak ubyla práce

Lidé s lehčí formou astmatu nebo chronické plicní obstrukční nemoci by mohli být dalšími skupinami pacientů, o které by se nově mohli starat už jen praktičtí lékaři. O rozšíření kompetencí chtějí jednat s pneumology. Ti s návrhem v zásadě souhlasí, měli by pak totiž víc času věnovat se komplikovanějším případům. Jde o další část plánované reformy primární péče. Praha 9:55 4. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praktičtí lékaři by se do budoucna mohli starat i o pacienty s lehčími formami astmatu nebo chronické plicní obstrukční nemoci. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka RGBStock | Zdroj: Fotobanka RGBStock

„Jakmile jsem se dostala do trochu větší zátěže, hrozně špatně se mi dýchalo, nezvládala jsem to, co bych normálně měla zvládat. Cítila jsem, že mi dochází dech, že se nemůžu zhluboka nadechnout,“ popisuje onemocnění 33letá Petra. Astma se u ní začalo projevovat před dvaceti lety. Díky léčbě se u ní nemoc nezhoršuje a patří mezi lehčí pacienty bez komplikací.

I ona by tak v budoucnu mohla zůstat už jen v péči svého praktika. „My si dovedeme představit, že by se praktický lékař mohl dobře starat o některé nekomplikované pacienty s plicní diagnózou, takže určitě lehčí formy astmatu, pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí, o které se mnohdy ten praktik stejně stará, akorát nemá dostatečný arzenál k té péči léčebný, nemá potřebné vyšetřovací metody,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Fungovat by to takto mohlo zejména v oblastech, kde pacienti těžko shání specializovanou péči.

Návštěvy u specialistů

O rozdělení péče chtějí praktici jednat s pneumologickou společností. Ta se návrhu nebrání. Podle člena jejího výboru Milana Teřla by ale pacient neměl od svého specialisty odcházet úplně a měl by k němu čas od času přijít na kontrolu.

„Pacienti s lehkým astmatem, kterých je kolem 40 %, by skutečně mohli po většinu času zůstat v péči praktiků. Ale jednou za rok nebo za dva roky, by je měl vidět specialista, aby se nepromarnilo něco, co by mohl praktický lékař opominout,“ vysvětluje Teřla.

zkuste jiný

S tím ale předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka nesouhlasí. Podobnou cestu prý již absolvovali s diabetology. „Tuhle etapu jsme již naštěstí přeskočili a jsme ve stadiu, kdy se říká – dobře, o tuhle skupinu se stará praktik, musí se dostat na taková a taková kritéria kompenzace jejich stavu a pokud to dokáže, tak si ho má nechat v péči. Pokud to nedokáže, má ho poslat ke specialistovi a buď mu ho předá, nebo bude chtít jen konzilium a nechá si poradit,“ komentuje Šonka rozdělení práce.

Astmatem v Česku trpí asi milion lidí, v 95 procentech případů jde ale o lehkou nebo střední formu nemoci, které jsou dobře léčitelné. Pokud pacienti správně berou své léky, nemusí se vůbec potýkat s astmatickými záchvaty. Přesun péče o ně od specialistů k praktikům má být dalším krokem reformy primární péče.