Austrálie chce do 20 let vymýtit rakovinu děložního hrdla. Pomáhá očkování i preventivní programy

Austrálie by se mohla stát první zemí, které se podaří vymýtit rakovinu děložního hrdla. Podle vědců to ale potrvá ještě 20 let. Do čtyř let by se měl tento typ rakoviny u protinožců vyskytovat jen vzácně.

Brisbane 10:55 13. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít