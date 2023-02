Způsobuje vředy i rakovinu. Přítomnost bakterie v žaludku může odhalit dechový test

Zhruba čtvrtina Čechů může mít podle vědeckých studií v žaludku bakterii způsobující kromě zažívacích problémů a vředů také rakovinu žaludku. Jmenuje se Helicobacter pylori a v naprosté většině je neškodná. Problémy způsobuje ve chvíli, kdy se přemnoží. Odhalit se dá z dechového testu. Praha 17:15 16. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gastroenterolog Štěpán Suchánek | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Takhle si to dejte do nosu, za uši, hlavu trochu nahoru,“ instruuje zdravotní sestra Lucia Kuľhová z pražského zdravotnického zařízení Mediendo, zatímco nasazuje pacientovi na nos kyslíkové brýle.

„Vidíte, že to napojení je jednoduché,“ říká gastroenterolog Štěpán Suchánek, „tento přístroj je automatický, je rychlý. Výsledek můžeme mít hned k dispozici.“

„Bakterie obsahuje takový enzym, který se nazývá ureáza, tím štěpí ureu, což je močovina, ta je všudypřítomná. A to je základ toho testu. Protože to funguje tak, že se systém nakalibruje, to znamená, že měří oxid uhličitý, který vydechujete, nejprve bez substrátu. Poté vypijete 200 mililitrů tekutiny, kde je urea, která je značená uhlíkem C13. A pokud by ta bakterie byla ve vašem žaludku, helikobakter ji rozštěpí na amoniak a oxid uhličitý, ten se vstřebá do krve a pak se vydýchá,“ vysvětluje gastroenterolog.

Pokud jsou naměřené hodnoty nadlimitní, zahajují lékaři léčbu. Vedle dvou typů antibiotik ordinují pacientům také léky proti žaludeční kyselosti, tzv. inhibitory protonové pumpy.

„Léčba antibiotická trvá týden. Léčba inhibitory protonové pumpy trvá déle. A to, co provádíme, je, že za deset až dvanáct týdnů pacient přijde znovu a uděláme kontrolní vyšetření, abychom viděli, jestli ta bakterie je vyléčena,“ popisuje gastroenterolog.

Podle celosvětových dat má v sobě tuto bakterii více než polovina populace. Nejvíce nebezpečná je například u mužů mezi 60 a 80 lety, kteří jsou obézní, kouří a karcinom žaludku se už v minulosti v jejich rodině vyskytl.

V Česku se uskutečnily v posledních dvaceti letech dvě studie, které zjišťovaly výskyt Helicobactera pylori.

„Před dvaceti lety to bylo asi 45 procent našich spoluobčanů. Před deseti to kleslo na 25 procent. Prostředí žaludku je velmi nehostinné, tam to pH je velmi nízké, to znamená, že kyselost je velmi vysoká a téměř nic tam nepřežije. Ale ta bakterie to zvládne, protože má spirální tvar, má takové bičíky, má takové adhezivní přísavky, takže ona tam existuje pořád. Ale pokud se z nějakého důvodu ta kyselost sníží, tak se ta bakterie přemnoží,“ říká Suchánek.

„Váš výsledek je negativní. Váš žaludek Helicobactera pylori neobsahuje,“ uklidňuje gastroenterolog Štěpán Suchánek. Podle něj tyto dechové testy hradí pojišťovny a poslat na ně může například praktický lékař. Kromě dechových testů se dá přítomnost Helicobactera pylori zjistit i z krve nebo pomocí gastroskopie.