Vzorků s bakteriemi tuberkulózy oproti loňsku přibylo, uvedl Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav zaznamenal v posledních dnech větší množství pozitivních vzorků na bakterie způsobující tuberkulózu než loni za stejné období. Důvody nárůstu nejsou zatím jasné, může jimi být migrace z Ukrajiny, kde se nemoc vyskytuje častěji, i pokles testování v loňském roce kvůli epidemii covidu-19. Data ústav zveřejnil v pondělní tiskové zprávě. Praha 16:05 25. dubna 2022

Loni od 1. března do 21. dubna zachytila národní referenční laboratoř 39 pozitivních vzorků, letos za stejné období 57. Za celý rok 2020, z nějž pocházejí poslední kompletní data, bylo případů TBC 368, o rok dříve 464.

„Národní referenční laboratoř pro mykobakterie (NRLM) v posledních dnech zaznamenala nárůst kmenů M. tuberculosis zaslaných ke konfirmačnímu stanovení citlivosti na antibiotika. V tuto chvíli je ovšem z hlediska nám dostupných dat příliš brzy na určení jednoznačného důvodu,“ uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Přesné počty případů TBC jsou do registrů hlášeny zpětně. Ústav tak může vycházet pouze z meziročního srovnání počtu vzorků, které byly odeslány národní referenční laboratoři na potvrzení.

Bakterie tuberkulózy podle odborníků rostou pomalu, proto cesta od odběru vzorků po kultivaci a zaslání do národní referenční laboratoře trvá několik týdnů. Pozitivitu vzorku pak národní referenční laboratoř potvrdí a přesně definuje kmen, který onemocnění způsobil.

Podle Mackové tak bude SZÚ v příštích dnech a týdnech dál prověřovat každý zaslaný vzorek: „Abychom upřesnili, zda se jedná o člověka, který přišel do naší země nedávno, nebo o pacienta s trvalým pobytem, spolu s informací zda byl před příchodem již léčen.“

Data WHO

Podle odhadů Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) na základě dat Světové zdravotnické organizace (WHO) lze očekávat, že na každých 2000 vysídlených žen z Ukrajiny se vyskytne jeden případ aktivního onemocnění TBC. U mužů nad 65 let připadá jeden případ na 1600 osob a u dětí do 14 let věku jeden na 5000. V Česku získalo vízum zhruba 307 tisíc uprchlíků.

Vyšší počet vzorků těchto bakterií může podle vedoucího Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou Jiřího Wallenfelse souviset také s tím, že v předchozím období byl počet vyšetřovaných vzorků kvůli covidu-19 nižší.

Nové případy jsou hlášené také krajským hygienickým stanicím, které šíření bakterií TBC monitorují. „Náhodný a krátkodobý kontakt s nemocným tuberkulózou zpravidla nevede k nákaze. K té je zapotřebí delší, doslova několikahodinový, kontakt s osobou, která vylučuje velké množství baktérií v hlenu z dýchacích cest,“ doplnila Macková.

V Česku byly děti povinně očkovány proti TBC do roku 2010, vakcinace byla ukončená kvůli malému počtu případů také kvůli významným nežádoucím účinkům. Očkují se jen děti z rizikových prostředí, například novorozenci matek ze zemí s vyšším výskytem.

V letech 2019 a 2020 bylo v Česku kolem 400 případů za rok. Cizinci dlouhodobě tvoří asi třetinu případů, nejčastěji jde o muže, kteří do Česka míří za prací. Ukrajinské děti se v posledních letech očkují přímo v porodnici, v roce 2020 jich vakcínu dostalo zhruba 89 procent.